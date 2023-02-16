Игры, лекции, олимпиада: столичные школьники посетят Математический праздник

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Дети смогут выбрать сложность решаемых задач и посмотреть онлайн-разбор заданий.

Московских школьников 6–7 классов приглашают на ежегодный Математический праздник. Он пройдет 19 февраля на различных площадках города, в том числе в школах и ведущих вузах столицы. Математический праздник проводится с 1990 года и традиционно включает в себя олимпиаду. Организуют мероприятие столичный Департамент образования и науки, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Московский центр непрерывного математического образования, НИУ ВШЭ и Центр педагогического мастерства при участии ведущих вузов и школ города.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте праздника. При заполнении анкеты школьники смогут выбрать, какие задания они будут выполнять — классические (в рамках обычного Математического праздника) или более простые (в рамках праздника в «Математической вертикали»). Посмотреть примеры задач прошлых сезонов можно на сайте соревнования.

Чтобы правильно ответить на все вопросы, участникам потребуются воображение и смекалка. Для гостей будут организованы математические игры и лекции ведущих учителей-математиков и ученых. Также состоится онлайн-разбор заданий, где участники смогут ознакомиться с подходами к решению задач и интересными математическими фактами.

По словам научного руководителя Центра педагогического мастерства столичного Департамента образования и науки, председателя оргкомитета мероприятия Ивана Ященко, нередко после участия в Матпразднике у ребенка просыпается научный интерес к математике.

— Математический праздник заслуженно считается одним из самых ярких событий олимпиадного года. Благодаря ему у ребят есть возможность почувствовать красоту математики, увлечься интересными задачами. И мы видим, как растет интерес школьников к этой науке и смежным дисциплинам. Поэтому мы приглашаем ребят поучаствовать в празднике, провести время с единомышленниками, и, возможно, именно так начнется путь школьников к научным, инженерным или другим открытиям, — рассказал Иван Ященко.

В Москве у школьника существует большое количество возможностей, чтобы получить математическое образование и образование в смежных областях. Математику углубленно изучают в классах математической вертикали. На занятиях школьники получают знания и прикладные умения для решения теоретических и практико-ориентированных задач. Кроме привычных алгебры и геометрии, есть уроки теории вероятностей и статистики, факультативы. Эти знания в перспективе обеспечивают хорошую базу для изучения робототехники, инженерного дела, физики, генетики, информатики, экономики. Кроме того, математика — один из профильных предметов в инженерных, предпринимательских, ИТ и других предпрофессиональных классах. В них школьники не только углубленно изучают предмет, но и учатся применять полученные знания на практике, а также развивают метапредметные компетенции. Во внеурочное время дети, увлеченные математикой, могут посещать профильные кружки в школах, дворцах и центрах творчества.