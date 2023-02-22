Время для отдыха и новых впечатлений: куда сходить в Москве на длинных выходных

Посетительница музея «В тишине» Мария Айзина / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Москва, природно-исторический парк Кузьминки-Люблино Карта всех событий

Впереди длинные выходные — идеальное время для отдыха и новых впечатлений. «Вечерняя Москва» собрала интересные площадки, которые помогут разнообразить досуг.

Слушай сердцем

Кузьминки, природно-исторический парк «Кузьминки-Люблино», 1, стр. 12

Отдохнуть от городского шума приглашает музей «В тишине». Посетителям предложат пройти по пяти интерактивным залам. Каждый получит удивительный опыт: попробует «слышать» глазами, общаться руками и воспринимать музыку всем телом. Для полного погружения в мир эмоций и новых впечатлений перед началом экскурсии посетители наденут шумозащитные наушники. Подробности — на сайте museuminsilence.ru.

Мир конспирологии

Площадь Революции, ул. Ильинка, 3/8, стр. 5

В галерее «Триумф» до 12 марта проходит выставка «Одновременно и рядом. Образы конспирологического мышления». Посетители увидят работы художников, которые осмысляют заговорщичество, секретные знаки и ореол, который возникает вокруг них. Здесь и новые мифы, порожденные людьми, и технологии, которые подпитывают теории заговоров...

Листовки и газеты

Менделеевская, ул. Лесная, 55

В бывшем доходном доме работает музей «Подпольная типография». В этом здании во время революции 1905–1907 годов под видом магазина «Оптовая торговля кавказскими фруктами Каландадзе» функционировала единственная в России нераскрытая нелегальная типография. Социал-демократы печатали здесь запрещенные листовки и газеты.

Типография работала в подвале. Чтобы попасть в него, нужно пройти через торговый зал с подлинной витриной бывшего магазина. Билеты можно приобрести на сайте sovrhistory.ru.

Особое творчество

Крымская (МЦК), Загородное ш., 2

Музей истории психиатрии расположен в памятнике архитектуры — одном из корпусов, который в 1896 году построил для психиатрической больницы имени Алексеева архитектор Леонид Васильев. В бывших палатах представлена история лечебницы. Посетители увидят медицинские и хозяйственные отчеты, старые истории болезней, смирительную рубашку конца XIX века и многое другое.

Кошкин дом

Кунцевская, Рублевское ш., 42, корп. 1

В преддверии Дня кошек, который в России отмечают 1 марта, можно сходить в Московский музей кошек. Его основатели собрали произведения искусства, включая костюмы, инсталляции и коллажи, которые так или иначе связаны со свободолюбивыми питомцами. Музей работает каждый день с 11:00 до 19:00.