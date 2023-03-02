Запустили полностью!

Фото: Мосинжпроект

В столице заработала Большая кольцевая линия метро. Грандиозный проект стал мировым рекордсменом по многим параметрам. Как создавали новое направление в столичной подземке, в интервью «Вечерней Москве» рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

— Андрей Юрьевич, Большая кольцевая линия метро открыта для пассажиров. Как долго работали над этим проектом?

— Порядка десяти лет — от первых трассировок и проектов до сдачи всего подземного кольца. Сроки сжатые, рекордные не только для Москвы, но и для всего мирового метростроения. По своей протяженности Большое кольцо опередило аналоги в других государствах. Обслуживать его составы будут три электродепо. Два из них возводили с нуля — «Аминьевское» и «Нижегородское», еще одно — «Замоскворецкое» — реконструировали, адаптировав под современные требования и новые составы метрополитена. Если говорить о цифрах, то на Большом кольце разместилась 31 станция, организованы пересадки на радиальные направления столичной подземки, железнодорожные маршруты, Московское центральное кольцо и диаметры. Десятки тысяч человек круглосуточно работали для того, чтобы Большая кольцевая линия «поехала»! И здесь самое важное — это востребованность новой линии у пассажиров, которые смогут быстрее добираться до нужной точки на карте города.

— Какие станции давались труднее строителям?

— Москва — плотно застроенный мегаполис, и разворачивать здесь строительство достаточно трудоемко. Приходится переносить инженерные коммуникации, проводить новые, уходить «на глубину», чтобы участки метро пересекали под землей реки, широкие магистрали или существующую городскую застройку. Все это требует точных инженерных расчетов, ювелирной работы строителей, выверенных решений управленцев, контроля качества каждого этапа. С точки зрения сложностей особенным и для строителей участками стали восток и северо-восток Большого кольца. К примеру, сооружение «Нагатинского Затона» велось под Москвой-рекой, а «Рижская» и «Марьина Роща» стали самыми глубокими в московском метро. Большую часть работ вели вручную, возводя тоннели и сами станционные комплексы.

— Каждая станция Московского метрополитена имеет свой характер и уникальный облик. Андрей Юрьевич, а чем может похвастаться современное Большое кольцо?

— Почти 90 лет строители держат высокую планку при украшении станций столичного метрополитена. Станции часто называли подземными дворцами, и наше поколение строителей достойно продолжает эту славную историю. Посмотрите на то, какими получились все станции Большой кольцевой линии! На «Нагатинском Затоне» из мозаики выложены рыбы, на «Марьиной Роще» интерьеры сделали похожими на дворянские усадьбы, на «Рижской» создали порталы в город, «Сокольники» посвятили истории первопроходцев — первых строителей метро.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Сергей Собянин, мэр города Москвы:

— Запуск Большой кольцевой линии — это историческое событие не только для метро, но и для всей транспортной системы города Москвы. Десятки более коротких и удобных маршрутов, десятки миллионов сэкономленных часов, больше комфорта для пассажиров и возможностей для развития подземки на годы вперед — вот что такое наше новое Большое кольцо. На линии будут работать около 100 современных российских поездов «Москва 2020».

Текстильщики

Станция восточного участка Большого кольца. Пересадочная на одноименные станции Таганско-Краснопресненской линии и МЦД-2.

Двухпутные тоннели

На Большом кольце размещены станции, тоннели которых прошли щиты-гиганты. Благодаря их большому диаметру в одном тоннеле поместились два пути.

Рижская

Станция с порталами в город. Арки на платформе отсылают к расположенному рядом вокзалу. «Рижская» объединит две линии метрополитена — Большую кольцевую и Калужско-Рижскую, железнодорожные платформы и МЦД.

Сокольники

Декоративно-художественное оформление станции БКЛ «Сокольники» посвящено строительству первых станций Московского метрополитена. На светоотражающих панелях потолка размещены фрагменты плакатов тех лет.

Владимир Путин, президент РФ

Фото: Администрация президента РФ

— Новая кольцевая линия полностью введена в строй и стала доступна для поездок по всей протяженности. Я поздравляю москвичей и жителей Московской области с этим замечательным событием.

Большой повод для гордости строителей

Большое кольцо открыто. «Мосинжпроект» был выбран генеральным проектировщиком и генеральным подрядчиком строительства нового направления столичной подземки. Каждый день сложнейшей работы приближал специалистов к запуску одного из самых успешных проектов в мировой истории метростроения, — рассказал глава компании Юрий Кравцов (на фото).

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов / Фото: Пресс-служба «Мосинжпроект»

Огромный профессиональный вызов был принят, а проект реализован в кратчайшие сроки.

— Чтобы реализовать проект самой длинной кольцевой линии метро в мире в условиях сложной гидрогеологии и плотной застройки, только проектировщиками был подготовлен колоссальный объем проектной и рабочей документации, а количество единовременно работающих на Большой кольцевой линии метро строителей в пиковые периоды достигало 11,5 тысячи человек, — отметил Юрий Кравцов.

В состав подземного кольца вошла 31 станция, 28 из которых построили «с нуля», а три реконструировали.

— Нам удалось оптимизировать трудозатраты на строительство каждой станции благодаря внедрению системы планирования и мониторинга численности персонала на объектах строительства, которая анализировала открытые фронты работ и доступность рабочих на строительных участках, что позволяет гибко перераспределять ресурсы, — сказал Юрий Кравцов. — Мы значительно повысили цифровизацию и автоматизацию рабочих процессов. Технологии информационного моделирования, которые применяли на станциях восточного и западного участка кольца, позволили сократить сроки строительства. Специалистами Группы компаний «Мосинжпроект» был организован центр управления проходкой, куда поступала вся информация о ходе прокладки тоннелей. В общей сложности было построено 78 тоннелей.

Сократили срок работ

Константин Маслаков, генеральный директор «МИПСТРОЙ 1» / Фото: Пресс-служба «МИПСТРОЙ 1»

При строительстве Большой кольцевой линии специалисты компании «МИПСТРОЙ 1» применяли передовые технологические решения, позволившие существенно сократить сроки реализации проекта.

БКЛ — символ всей программы развития московского метро. Проект позволили реализовать многочисленные технологические решения.

— Для ускорения строительства станции запроектированы преимущественно мелкого заложения — на глубине до 30 метров. При этом станционные комплексы строятся в открытых котлованах за рекордные 2–3 года, — рассказал Константин Маслаков (на фото), генеральный директор «МИПСТРОЙ 1».

По его словам, при строительстве БКЛ более 143 километров тоннелей пройдены с помощью тоннелепроходческих комплексов, 33 щита проложили тоннели БКЛ, 4 из них — щиты-гиганты диаметром 10 метров. Такие ТПМК прокладывают тоннель сразу для двух путей, по которым курсируют поезда встречных направлений. Технология позволила сократить сроки работ на 20 процентов.

*— на правах рекламы.