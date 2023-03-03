Кулинарный турнир: в столице прошел четвертый день праздничного марафона в честь юбилея проекта «Московское долголетие»

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

В столице продолжается празднование пятилетия проекта «Московское долголетие». Четвертый день праздника во всех округах Москвы был посвящен теме ЗОЖ-кулинарии. 129 команд из всех районов города презентовали блюда для здорового питания.

Жюри конкурса оценивало не только вкус блюд, но и оригинальность подачи, а также соответствие принципам здорового питания. Каждая команда креативно подошла к выбору технологии готовки, многие рецепты участники узнали на занятиях по правильному питанию и кулинарии в «Московском долголетии».

В этот день москвичи представили полезные десерты, горячие блюда, закуски, салаты и многое другое.

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

— Сегодня приготовили итальянскую пиццу по русскому рецепту — из продуктов, которыми богата каждая хозяйка. Ее основа — это кабачковое тесто с рисовой мукой. В качестве десерта приготовили для гостей панна-котту. Все участницы нашей команды следят за фигурой и придерживаются правильного питания, в этом нам очень помогают онлайн-занятия по кулинарии в «Московском долголетии» — там мы и подсмотрели рецепты наших вкусных и полезных блюд, — говорит капитан команды района Матушкино Вера Ярмонкина.

На конкурсе участники проявили не только кулинарный, но и творческий талант: специально для мероприятия сшили яркие фартуки, украшения для стола, записали видеоуроки с рецептами, подготовили исторический экскурс про блюда и даже театральные и музыкальные зарисовки.

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Поддержать поваров «серебряного» возраста пришли друзья, родственники и знакомые. Помимо дегустации блюд, для гостей была подготовлена насыщенная программа — мастер-классы и концерты. Также желающие могли поближе познакомиться с проектом «Московское долголетие» и записаться на занятия.

В проекте все москвичи старшего поколения могут совершенствоваться в искусстве приготовления еды на занятиях по кулинарии. Также узнать больше полезных рецептов можно на курсах по правильному питанию, которые проводят профессиональные диетологи и нутрициологи. На занятиях они помогают участникам «Московского долголетия» составить рацион сбалансированного питания для похудения, поддержания или набора веса при его дефиците.

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Праздничная неделя в честь юбилея проекта «Московское долголетие» продлится до 3 марта. Горожан и участников проекта приглашают присоединиться к мероприятиям.

Стать участником проекта «Московское долголетие» могут все желающие жители старшего возраста: женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет. Занятия проекта бесплатны и проходят в каждом районе столицы. Участники могут выбрать наиболее удобный для себя формат: очно или онлайн. Узнать расписание и записаться на занятия можно в территориальном центре социального обслуживания своего района или Центрах государственных услуг «Мои документы», а также заполнив специальную форму на портале mos.ru/age в разделе «Как стать участником».