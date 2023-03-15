Деловой подход: московские производители готовы сотрудничать с дружественными странами

Сборщик медаппаратуры Анастасия Семидоцкая и главный инженер компании-резидента ОЭЗ «Технополис «Москва» Петр Нестеренко готовят к сборке реанимационное оборудование. Компания готова осваивать не только российский, но и зарубежные рынки медицинской техники / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

15 марта в Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы рассказали о новых программах, которые подготовлены специально для столичных экспортеров.

В этом году столичные промышленники намерены поучаствовать в 13 международных бизнес-миссиях. В программе — свыше тысячи переговоров: выездные мероприятия и онлайн-встречи с зарубежными партнерами.

Как считают сами производители, это открывает для них новые перспективы. К примеру, продукты московских производителей пользуются популярностью на Ближнем Востоке. В феврале наши кондитеры и производители хлебобулочных изделий провели более 70 встреч с потенциальными партнерами в Объединенных Арабских Эмиратах.

Поучаствовать в бизнес-миссии помогают столичные власти и центр «Моспром». Например, благодаря программе поддержки производителей представители холдинга «Коломенский» обсудили с иранскими поставщиками возможности выхода компании на рынок этой страны с таким товаром, как вафельные торты.

— Участие в бизнес-миссии прошло очень продуктивно. Проведено более 16 переговоров с представителями разных стран Персидского залива, — рассказал директор по экспорту холдинга «Коломенский» Артур Зубарев.

Не сидят сложа руки и сами производители. Они также готовы искать новые для них рынки сбыта. Среди тех, кому интересно изучить возможности поставки своих разработок и товаров, — резиденты особой экономической зоны «Технополис «Москва». К примеру, производители аппаратов искусственной вентиляции легких и наркозно-дыхательных систем «Хирана+» сейчас работают преимущественно по России. По словам директора по развитию компании Сергея Литвинцева, в планах — расширение географии поставок, тем более что постоянно появляются новинки, которые пользуются спросом. Одна из них — симулятор дыхания.

Как рассказал главный инженер компании Петр Нестеренко, разработка помогает врачам отработать нестандартные ситуации не на человеке, а на компактном аппарате. Не исключено, что подобные наработки пригодятся не только в российских, но и в зарубежных клиниках. А возможность экспорта симулятора станет хорошим стимулом для нового витка развития компании.

На рынках мира востребованы самые разные столичные ноу-хау. Так, в странах Латинской Америки нужна такая разработка, как пространственные полимерные решетки для армирования грунта.

— Новация заменила импортные материалы и широко разошлась по другим странам, — сообщил изобретатель Михаил Азарх.

Впереди у производителей новые бизнес-миссии: выездные программы организуют в Азербайджан, Белоруссию, Индию, страны Латинской Америки, в Египет, Сенегал, Саудовскую Аравию, Вьетнам и ЮАР.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Московские компании-экспортеры смогут возместить часть затрат на реализацию продукции за пределами России. Максимальный размер субсидии составляет 3 миллиона рублей, но не более 50 процентов от объема экспортной выручки и налогов, уплаченных в бюджет города Москвы. По данным мэрии города, в 2019–2021 годах было одобрено 94 заявки на общую сумму 72 миллиона рублей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владислав Овчинский, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы:

— Московские компании расширяют присутствие своих товаров на рынках дружественных стран. Для поддержки развития внешнеэкономической деятельности центр «Моспром» проведет более 13 бизнес-миссий до конца года. Принять участие в них могут представители промышленного сектора и Агропромышленного комплекса. Пройдут переговоры с закупщиками и дистрибьюторами из Египта, Саудовской Аравии, Вьетнама, ЮАР и других стран. У компаний появится возможность презентовать продукцию на новых рынках.