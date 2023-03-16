«Я всегда советуюсь с мамой»: преподаватель Дворца творчества детей и молодежи «Восточный» рассказала, как продолжает династию педагогов

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Дворец творчества детей и молодежи «Восточный» распахнул свои двери для ребят в далеком 1971 году — тогда он назывался Домом пионеров Перовского района города Москвы. Сегодня это целый образовательный комплекс, куда ежедневно приходит свыше пяти тысяч юных жителей столицы. Здесь их ждут талантливые и преданные своему делу педагоги, некоторые из которых продолжают семейные традиции работы с детьми уже не в первом поколении. Именно они помогают детям поверить в себя, раскрыть свои дарования и смело штурмовать самые высокие вершины.

Анастасия Вячеславовна Спирова, педагог-организатор:

— Учителем была моя бабушка, Спирова Нина Абрамовна. Она работала с детьми разного возраста: преподавала в начальных классах и вела уроки истории в старших. Бабушка стала для меня примером и в жизни, и в профессии. Она умела найти подход к каждому ученику и часто повторяла, что положительные стороны есть у всех — нужно только суметь их разглядеть. Нина Абрамовна очень любила своих сыновей, которые, к сожалению, рано ушли из жизни. Но остались любимые внуки и правнуки. И она воплотила в жизнь все, к чему стремилась — стала прекрасным педагогом, матерью, бабушкой.

Горжусь, что продолжаю дело моей бабушки, работаю педагогом. Я выбрала специальность учителя начальных классов. После окончания института работала учителем русского языка и литературы в школе №1637 в Перово. Очень символично, что вся моя педагогическая жизнь связана с этим районом. В дальнейшем мне захотелось развиваться именно в системе дополнительного образования — ведь ребята сюда приходят не только за знаниями, а еще и за тем, чтобы расти творчески. И нередко любимый кружок определяет выбор будущей профессии. В настоящее время я занимаюсь организацией работы педагогов дополнительного образования, участвую в организации концертов и праздников. И убеждена, что нет ничего прекрасней работы, которая дарит людям радость.

Вклад Анастасии Вячеславовны в создание торжественных мероприятий отмечают и родители, и дети. Так, например, Анастасия Вячеславовна на новогоднем шоу «Пираты Восточного моря», который проходил в разных корпусах дворца, исполняла роль пирата. Сказочный персонаж получился не коварным и злым, а настолько приветливым, что дети буквально не отходили от него. После концерта и дети, и родители благодарили Анастасию Вячеславовну за отличное настроение.

— Так хорошо получилось передать образ пирата, голосом подчеркнуть хрипотцу, что я вначале подумал, что Анастасия Вячеславовна раньше профессионально мультфильмы озвучивала. Замечательно было видеть, что мои дети были рядом с ней, а она уделяла каждому внимание, — говорит Тимур Маннанов, отец воспитанников дворца.

1/2 Фото: Департамент образования и науки города Москвы 2/2 Фото: Департамент образования и науки города Москвы

Екатерина Дмитриевна Аникина, педагог дополнительного образования:

— Любовь к иностранным языкам и к педагогике передалась мне от мамы — Марины Вячеславовне Аникиной. Она — старший педагог, преподает французский язык в Национальном исследовательском университете «МЭИ». Ее многочисленные выпускники работают по всему миру. И практически все они до сих пор тепло общаются с мамой — даже те, кто выпустился много лет назад. И это так вдохновляет!

Когда я принимаю участие в конкурсах, где нужно представить свое видение той или иной проблемы в педагогике или в методике преподавания, я всегда советуюсь с мамой. Это здорово, когда твой родитель может быть наставником не только в жизни, но и в профессиональной сфере. Кстати, мой двоюродный брат тоже работает с детьми — он инструктор физической культуры. А тетя — няня в детском саду. Я убеждена, что любовь к детям — это у нас в крови!

А вот что говорят о Екатерине Дмитриевне родители мальчишек и девчонок, которые у нее учатся:

— Даже мы, взрослые, с удовольствием и с большим интересом посещаем занятия и мастер-классы Екатерины Дмитриевны, если есть такая возможность, — что уж говорить о детях. Они постоянно участвуют в олимпиадах и конкурсах и становятся победителями. Педагог умеет вдохновлять и вести за собой, — рассказывает Алена Дерипаско.

— Екатерина Дмитриевна — настоящий профессионал с чутким и внимательным отношением к детям. Для меня о ее высоком профессионализме говорит тот факт, что моя внучка, по семейным обстоятельствам пропустившая много занятий в школе, благодаря ей не только не отстала по английскому языку, но в чем-то даже обогнала своих одноклассников, — отмечает Татьяна Золотых.

Быть педагогом и наставником — особая стезя. Она не каждому по плечу, но тот, кто вступил на нее, взял на себя очень трудную и очень важную миссию. Константин Дмитриевич Ушинский писал: «Дело учителя, скромное по наружности, — одно из величайших дел истории». Педагоги Дворца творчества детей и молодежи «Восточный» разделяют эту точку зрения и делают все, чтобы передать своим ученикам не только знания, но воспитать в них лучшие человеческие качества.