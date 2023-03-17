Московские школьники выступят на заключительном этапе Всероссийской олимпиады

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Ученики 9–11-х классов попробуют свои силы в 24 школьных предметах.

Начался заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников. В нем примут участие ученики со всей страны, успешно выступившие и набравшие необходимое количество баллов на предыдущем — региональном — этапе соревнования, а также победители и призеры финала прошлого года.

Соревнования будут проходить до 30 апреля. Первыми стартуют финалы по химии на федеральной территории «Сириус» и по французскому языку в Москве. Всего участников примут в 14 регионах страны.

По словам научного руководителя Центра педагогического мастерства (ЦПМ) Ивана Ященко, московские школьники готовы к конкуренции на заключительном этапе.

— Всероссийская олимпиада школьников — самое главное и массовое интеллектуальное состязание в стране. Ежегодно в ней принимают участие миллионы ребят. Сильнейшие доходят до финала. И мы уверены, что столичные участники покажут отличный результат. Школьники усиленно готовились на протяжении многих месяцев, шли к этому финалу не один год. Ребята не просто хорошо учились в школе, они влюблены в свой предмет, занимаются в кружках, прошли учебно-тренировочные сборы. И даже те, кто в итоге не получит диплом финалиста, все равно смогут стать успешными студентами по выбранной специальности. Мы желаем всем участникам терпения, удачи, интересных задач и, конечно, побед, — рассказал Иван Ященко.

На заключительном этапе участников ждут не только задания, но и экскурсии по городам проведения олимпиады, творческие вечера, лекции ученых. Церемонии открытия и закрытия финальных соревнований будут доступны онлайн на сайтах организаторов олимпиад.

Подготовка московской команды проходит в Центре педагогического мастерства. Школьники занимаются в течение всего учебного года, а накануне финала посещают интенсивные сборы по каждому из предметов. Екатерина, ученица школы № 625, вышла в финал олимпиады по искусству и рассказала про трудоемкий процесс подготовки.

— Самое страшное при самостоятельной подготовке: ты совершенно не знаешь, на что в первую очередь стоит обратить внимание. Именно благодаря подготовке в школе, а потом и в сборной, становится легче понимать, в каком направлении стоит двигаться. На очных сборах в ЦПМ дают большое количество новых фактов или связок, что сильно расширяет кругозор. Даже если именно они не пригодятся на олимпиаде, эти знания станут прекрасным подспорьем для анализа искусства в будущем, — поделилась Екатерина.

Следить за успехами московской сборной на заключительном этапе Всероссийской олимпиады можно на сайте ЦПМ и специальном портале. Напомним, что в прошлом сезоне столичные ученики завоевали 1317 дипломов, из них 248 — дипломы победителей.

Всероссийская олимпиада школьников проводится ежегодно по 24 предметам для учащихся 4–11-х классов. Состязания проходят в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. В финале участвуют только старшеклассники. Победители и призеры финала могут поступить без экзаменов в любой российский вуз на направления, соответствующие профилю олимпиады. Кроме того, дипломанты Всероссийской олимпиады школьников по некоторым предметам проходят отбор в команды, которые представляют Россию в международных соревнованиях.