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Рабочие взяли дополнительные смены, чтобы помочь солдатам

Иван Кудря

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Город
Рабочие взяли дополнительные смены, чтобы помочь солдатам
Работник столичного предприятия по производству дизельных осветительных вышек Александр Янишевский делает мини-печки, которые отправят нашим бойцам в зону СВО / Фото: Иван Кудря / Вечерняя Москва

Столичное предприятие по производству дизельных осветительных вышек бесплатно отправляет российским бойцам саперные кошки, разборные и большие печи. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнал, как делают необходимые для победы вещи.

На столе работника одного из московских заводов Александра Янишевского стоят две печки. Одна из них достаточно большая, с закрывающейся дверкой и трубой сверху. А вот вторая печка намного меньше по размеру. В разобранном виде она занимает совсем немного места — даже в карман поместится.

— Большеразмерная печка подходит для обогрева помещений, блиндажей, где живут бойцы, — рассказывает Янишевский. — А вот маленькую можно использовать, чтобы разогревать еду в походах или в местах, где останавливаются наши солдаты. Для того чтобы разжечь в ней огонь, нужны лишь опилки, листочки: все, что горит.

На такой небольшой помощнице можно как еду разогреть, так и самому погреться рядом. Кроме этого, на заводе делают и саперные кошки. Этот инструмент в зоне спецоперации крайне необходим — он разработан для снятия шнуров на растяжках и их дистанционной детонации.

По словам генерального директора московской компании Екатерины Степановой, помощь нашим бойцам они предоставляли с самого начала СВО.

— Мы решили, что хоть както должны оказывать поддержку нашим ребятам. Поэтому добавили дополнительные смены для работников, закупили необходимые детали, — сказала Степанова.

Она добавила, что изготовленные печки и саперные кошки предприятие передает в благотворительные организации, которые развозят гумпомощь солдатам.

— Уже больше 100 штук наших изделий таким образом отправились в зону боевых действий, — сказала Степанова.

Генеральный директор предприятия подчеркнула, что бойцы передавали слова благодарности за привезенные печки.

— Сейчас бы хотели наладить производство ружей против летательных аппаратов, которые тоже очень необходимы нашим ребятам. Мы доработали конструкцию, вскоре начнем производство, — заключила она.

КСТАТИ

Печь для обогрева блиндажа весит чуть более 14 килограммов. А чтобы вскипятить на ней литр воды, потребуется около десяти минут после начала топки. Спустя полторы минуты печь переходит на бездымное горение, что становится плюсом в закрытых помещениях.

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