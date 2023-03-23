Надежная связь севера и юга

Вдоль Московского скоростного диаметра установили шумозащитные экраны / Фото: МОСИНЖПРОЕКТ

Сэкономить полчаса в дороге — мечта любого автомобилиста. Осуществит ее Московский скоростной диаметр, полный ввод которого намечен на текущий год. Ждем новую магистраль!

Московский скоростной диаметр улучшит транспортное обслуживание 48 районов с населением свыше пяти миллионов жителей. Свое начало диаметр берет от магистрали М-11«Нева» на Санкт-Петербург до М-2 «Крым» с выходом на строящуюся высокоскоростную трассу М-12 «Москва — Нижний Новгород — Казань». Пронизывающая город с севера на юг магистраль частично запущена. Работает северная часть. Строительство на южном отрезке входит в завершающую стадию. Он длиннее и сложнее. Одних только эстакад, мостов, путепроводов и тоннелей там свыше 140. К примеру, на Третьем транспортном кольце их вдвое меньше.

— На текущий момент в работе важнейший участок, который обеспечит лучшую транспортную доступность 22 районов Москвы, — подчеркнул заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

На Московском скоростном диаметре, который протянется на 68 километров, нет ни одного светофора. Средняя скорость движения составит 90 километров в час. Не задерживаться в пути автомобилистам также поможет разветвленная сеть эстакад, мостов и развязок.

— Например, на участке от Грайвороновской до Шоссейной улицы строятся пять искусственных сооружений: эстакада основного хода длиной около 1,5 километра и четыре съезда, — отметил Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что на всех четырех съездах возведены все опоры и завершены работы по монтажу железобетонных балок и металлоконструкций пролетных строений.

Большая часть южного отрезка бессветофорной трассы проходит над землей — по эстакадам и съездам / Фото: МОСИНЖПРОЕКТ

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов (компания выступает генеральным подрядчиком и генеральным проектировщиком ряда участков Московского скоростного диаметра) добавил, что в настоящее время на участке идут работы по переустройству и строительству новых инженерных коммуникаций. Ведется подготовка к устройству плиты проезжей части левоповоротного съезда с МСД в сторону Кольцевой автодороги.

А на участке Московского скоростного диаметра от МКАД до автодороги «Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе» строятся семь искусственных сооружений. Помимо четырех эстакад возводятся мост через реку Битцу и два тоннеля: под 32-м километром МКАД и под Симферопольским шоссе.

Кроме этого, запланирована реконструкция одного подземного пешеходного перехода под Варшавским шоссе.

— Также возведем надземные пешеходные переходы: один — через МКАД вблизи остановки «Южная ТЭЦ», второй — вблизи строящегося жилого комплекса «Южная Битца», — уточнил Юрий Кравцов.

По словам главы холдинга, мост через реку Битца, который обеспечит движение по восьми полосам основного хода московского скоростного диаметра — по четырем в каждом направлении, и съезды на МКАД и на Симферопольское шоссе, готов на треть. Его длина составит 109 метров, ширина 40, а угол пересечения мостового перехода с рекой Битцей составит 60 градусов.

— Река в месте строительства не имеет судоходства, поэтому обеспечение судоходных габаритов не требуется. Также мост пересекает технологический проезд к разворотной площадке, — отметил генеральный директор «Мосинжпроекта».

На участке под 32-м километром МКАД началось бетонирование проезжей части тоннеля. Первый этап бетонирования закрытой части предполагает устройство двух портальных рам и конструкций тоннеля в трех специально разработанных поперечных штольнях. Юрий Кравцов уточнил, что строительство тоннеля под Симферопольским шоссе ведется поэтапно.

Южный участок Московского скоростного диаметра от Павелецкого направления железной дороги до МКАД находится в работе у команды «МИПСТРОЙ 1» (входит в ГК «Мосинжпроект»). По словам генерального директора компании Константина Маслакова, строительные работы выполнены более чем на 80 процентов. Завершаются монолитные работы внутренней части путепровода. Чтобы не останавливать движение поездов при производстве работ, используют современные технологические решения.

— Так, строительство объекта ведем внутри насыпи железнодорожного полотна под прикрытием защитного экрана из металлических труб. Кроме того, на участке железнодорожных путей, попадающих в зону влияния строительства, установлены рельсовые страховочные пакеты. Они позволяют распределить давление от проходящих поездов и тем самым снизить нагрузку на перспективный путепровод, — пояснил Маслаков.

ЦИТАТА

Фото: Telegram/мэр Москвы Сергей Собянин

Сергей Собянин, мэр Москвы:

— Московским скоростным диаметром ежедневно уже пользуются 300 тысяч автомобилистов. Он разгрузил участки МКАД до 15 процентов, Третье транспортное кольцо — до 13 процентов. После полного запуска скоростной диаметр станет таким же популярным, как Большая кольцевая линия метро.

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