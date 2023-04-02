Пробежали на десятку: директор Московского марафона Дмитрий Тарасов — о юбилейном забеге и планах на будущее

Фото: Из личного архива Дмитрия Тарасова

В 2023 году Московский марафон отметит свой юбилей — 10 лет. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнал у директора Московского марафона Дмитрия Тарасова о планах на этот и следующие годы.

По словам Дмитрия Тарасова, в этом году одно из главных городских спортивных событий пройдет 17 сентября. Как и обычно, это будет самый массовый забег России. Его участники пробегут по набережным Москвы-реки, Садовому и Бульварному кольцам, Крымскому мосту, Тверской улице и Театральному проезду.

— В этом году мы собираемся сосредоточить внимание вокруг развития бегового сообщества, а также проводить большую работу с болельщиками. Также хотим привлечь больше студентов во все наши проекты, будь то марафоны или другие спортивные мероприятия. К тому же мы хотим продолжить интегрировать эстафеты во все наши крупные события, — сказал Тарасов.

Он отметил, что в этом году будут продолжать развивать детский спорт и забеги, а также сотрудничать со столичными благотворительными организациями для помощи нуждающимся.

— Сейчас ведется большая работа по работе в этих направлениях. Мы бы хотели привлечь внимание людей к проблемам разного рода. Будут собираться средства, в том числе за счет продаж фирменной одежды, посвященной 10-летию Московского марафона, — добавил Дмитрий Тарасов.

Помимо этого, будет открыта фотовыставка, которая расскажет об истории столичного марафона и беговом сообществе. А оно имеет большую историю. Развивалось это движение в городе начиная с 1979 года. А с 1981-го начали проводить Московские международные марафоны мира.

— Мы осознаем, что мы его правопреемники, — говорит Тарасов. — Поэтому чтим память об этом событии и хотим, чтобы люди знали, как начиналась история забегов в столице.

Ждут любителей спорта и изменения. Например, в этом году из полумарафона уберут забег на 5 километров и перенесут его в отдельное соревнование, которое пройдет накануне старта на 21 километр. Такие изменения помогут организаторам сфокусироваться на большом мероприятии. Но и для атлетов пойдут на пользу.

— Так люди могут пробежать сразу две дистанции в разные дни. Первая больше рассчитана на новых людей в нашем движении, она более легкая, а вторая для тех, кто уже готов к серьезному испытанию, — заключил Тарасов.

ИСТОРИЯ

Московский марафон — крупнейшее в столице российское соревнование по бегу, которое проводится с 2013 года. В 2020-м Московский марафон занял 27-е место в престижном рейтинге марафонских соревнований Competition Performance Rankings, составленном Международной ассоциацией легкоатлетических федераций.