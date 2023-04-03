Сюртук Чичикова и пачка Суок: где в Москве можно увидеть костюмы из самых знаковых постановок МХАТа

Сотрудник выставочного отдела Музея МХАТ Мария Блезе готовит к выставке костюм Марии Стюарт / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Москва, Леонтьевский переулок, 6с1 Карта всех событий

В конце марта в Доме-музее Станиславского открылась выставка «Художник. Музей. Театр». Москвичи и гости города впервые смогут увидеть костюмы из самых знаковых постановок Московского Художественного театра.

Летом директор МХАТа имени Горького Владимир Кехман передал музею костюмы, которые были сшиты специально для самых известных спектаклей театра: «Мертвые души», «Мария Стюарт», «Ревизор» и «Три толстяка» — они, как и Художественный театр, в этом году отмечают свое 125-летие.

В одном из залов посетители как будто бы оказываются в начале ХIX века. Все же в 1932 году, когда сам Станиславский ставил Гоголя, к достоверности на сцене относились трепетно. Платья с кринолинами и кружевами украшены искусственными цветами и изящными бантиками, а сюртук Чичикова — щегольским шелковым бантом.

— Эскизы выполнил Виктор Симонов, который фактически был третьим основателем Художественного театра наряду со Станиславским и НемировичемДанченко, — говорит сотрудник выставочного отдела Музея МХАТ Мария Блезе.

Костюмы к спектаклю «Мария Стюарт» сшиты из тяжелых бархатных тканей. Рядом — эскизы декорации Бориса Эрдмана, где яркий золотой задник с портретом королевы лишь подчеркивает величие царственных особ. На контрасте с массивными королевскими туалетами балетная пачка куклы Суок из спектакля «Три толстяка» кажется детской.

— Суок играла актриса-травести Ольга Степанова, — рассказала Мария Блезе, указывая на фотографию спектакля.

На выставке представлены не только снимки из спектаклей и эскизы, но и даже прирезки (двухмерные макеты), по которым работали в мастерских.