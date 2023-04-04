Взлет технологий: в Москве стартовал VII Московский экономический форум

Генеральный директор московского завода по производству осветительного оборудования Екатерина Степанова показывает сделанные на предприятии лампы / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Во вторник, 4 апреля, в столице стартовал VII Московский экономический форум. Корреспондент «Вечерней Москвы» выяснил, что ждет экономику столицы в ближайшее время и как ее планируют развивать.

Работа на одном из московских заводов кипит полным ходом. На одном станке вытачивают железные трубки, на другом их полируют. По всему цеху в разных коробочках разложены детали, на стенах висят инструменты: пила, молоток, гаечные ключи и все то, что необходимо работникам предприятия. Все это нужно, чтобы создать передвижную осветительную установку.

По словам генерального директора компании Екатерины Степановой, вся продукция производится именно в Москве, а продается по всей России.

— География поставок продукции — от самых отдаленных уголков нашей Родины до Анголы и Кувейта, Иордании и Индии. У нас есть несколько производств в столице и в Московской области. Мы первые придумали и запатентовали ряд инновационных решений, запустили серийное производство передвижных осветительных установок на автомобильных прицепах, — сказала Екатерина Степанова. — Я думаю, что наше и многие другие производства Московского региона развиваются благодаря поддержке, которую оказывают правительства России и столицы.

Екатерина добавила, что столичный завод выполнял заказы по освещению паромной переправы в Керчи, делал осветительные установки для олимпийских объектов в Сочи, помогали строить Крымский мост.

На церемонии открытия форума выступил президент промышленного союза «Новое Содружество» Константин Бабкин. Он заявил, что сейчас России нужна суверенная экономика. И московские предприятия помогают достичь этой цели.

— Мы знаем, что у нашей страны есть огромный потенциал, и хотим того, чтобы она развивалась. Ответом на современные вызовы должны стать новая индустриализация и рывок в технологическом развитии. Мы уверены, что это возможно, учитывая те ресурсы, которые есть во многих регионах нашей Родины, в том числе и в Москве, — сказал Константин Бабкин.

Одним из двигателей технологического прогресса в столице стали введенные правительством Москвы в марте 2022 года антикризисные меры поддержки бизнеса. В соответствии с ними город без торгов предоставляет в аренду землю для реализации масштабных инвестиционных проектов в сфере промышленности по ставке один рубль в год.

Но главной задачей российских промышленников сейчас, по мнению участников форума, остается наращивание доли отечественных компонентов в ключевых отраслях. На реализацию этой программы в Москве и других регионах России планируют потратить 3 триллиона рублей. Столичные и российские компании должны будут выпустить линейки беспилотников, электромобилей, регистрировать каждый год не менее 150 российских медизделий, обеспечивать долю наших самолетов и вертолетов на мировом рынке.

— Наша промышленность сейчас на подъеме. У нас есть умы, наработки, колоссальные ресурсы — промышленные и экономические. И мы будем перенимать успешный китайский опыт, — сказал руководитель аналитического центра «Русская мечта и Китайская мечта» Юрий Тавровский.

И в Москве действительно есть для этого все возможности. Всего в Москве на данный момент работает более 3,5 тысячи промышленных площадок разных отраслей. Более 700 из них — крупные и средние заводы. Более 200 предприятий выпускают медизделия и лекарства, еще более 200 — продукты питания.

Кроме этого, Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства одобрил бизнесу займы почти на 1,5 миллиарда рублей на развитие внешнеэкономической деятельности. Эта мера поможет развивать промышленный сектор Москвы и наращивать производство отечественных товаров.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным мэра Москвы Сергея Собянина, инвесторы вложили в экономику Москвы почти 6 триллионов рублей по итогам 2022 года. В прошлом году инвестиции в капитал города увеличились на 2,2 процента по сравнению с 2012 годом. При этом 4,4 триллиона инвестировал крупный и средний бизнес. Предприниматели вложили деньги в строительство нежилых зданий, закупку машин и оборудования и благоустройство.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Шишкин, исполнительный директор Гильдии предприятий и торговли при Московской торгово-промышленной палате:

— У Москвы есть все перспективы для дальнейшего технологического развития. Мне кажется, что с уходом многих иностранных компаний из России в столице сильно активизировались местные производители. Теперь они успешно занимают пустующие ниши. Я бы отметил, что в Москве при поддержке правительства очень хорошо развиваются производства различных товаров, а также сферы услуг и продаж этих продуктов. На самом деле сейчас происходит некое оживление столичных предприятий, и в будущем мы сможем увидеть очень хороший рост по многим показателям экономики. Уже сейчас он виден невооруженным глазом.