Научные исследования подвига ополченцев будут продолжены

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

«Вечерняя Москва» продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы ежедневно информируем горожан о том, над чем работают парламентарии. В понедельник, 17 апреля, депутаты обсудили работу по реализации программы «Памяти Московского народного ополчения».

В парламентской библиотеке Мосгордумы состоялось расширенное заседание рабочей депутатской группы по реализации патриотической программы «Памяти Московского народного ополчения». Участники заседания заслушали отчет о мероприятиях, проведенных в рамках программы в 2022 году, и обсудили план на 2023 год.

Патриотическая программа «Памяти Московского народного ополчения» реализуется с 2015 года по инициативе депутатов Мосгордумы и при поддержке столичного правительства. Работа разделилась на несколько направлений: мемориально-патронатное, издательское, научно-просветительское.

— Патриотическая программа реализуется на протяжении уже 8 лет. В 2022 году в рамках программы было проведено более 120 мероприятий, в которых приняли участие почти 10 тысяч человек. Завершилась установка памятников дивизиям, память о которых ранее не была увековечена. Мы также открыли замечательный монумент четырем дивизиям осеннего формирования в Теплом Стане. Сегодня в Москве установлены памятники всем дивизиям Московского народного ополчения. Сделано самое главное, и мы выполнили обещанное москвичам. Конечно, нельзя не вспомнить колонну потомков ополченцев в «Бессмертном полку», когда с портретами своих героев мы прошли по Тверской улице и Красной площади. В прошлом году колонна состояла почти из 350 человек, — рассказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Он также отметил, что в прошлом году была заложена новая традиция: в День Московского народного ополчения возлагать цветы одновременно ко всем мемориальным местам в столице. Это памятники и памятные таблички на зданиях — всего 64 точки. Председатель Мосгордумы подчеркнул, что эта памятная дата — День Московского народного ополчения 1941 года — была установлена Законом города Москвы «О внесении изменений в отдельные законы города Москвы».

Алексей Шапошников также поблагодарил студию «Военфильм» и ее руководителя Игоря Угольникова. 3 июля прошлого года начались съемки художественного фильма «По зову сердца» о московских ополченцах. В ходе заседания заместитель председателя Мосгордумы Степан Орлов заявил, что для него как для историка важна тема научного осмысления подвига ополченцев.

— Исследований на эту тему пока не так много. Мы работаем в этом направлении и тесно сотрудничаем с Музеем обороны Москвы. Также очень важна тема школьных и вузовских музеев, где хранятся по-настоящему уникальные документы. Их нет больше нигде, и они требуют внимательного изучения.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Куликов, первый заместитель председателя Московского Комитета ветеранов войны:

— Живых ополченцев практически не осталось, поэтому вопросы сохранения памяти — одна из приоритетных форм патриотического воспитания. Московская городская дума сделала для этого очень многое. Вероятно, стоит еще теснее взаимодействовать с потомками наших ополченцев и активнее работать с молодежью. Мы подготовили проект «Москва и москвичи — связь поколений». И работаем с учебными заведениями, провели ряд мероприятий.