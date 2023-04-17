Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Научные исследования подвига ополченцев будут продолжены

Анна Хромцова
Город
Научные исследования подвига ополченцев будут продолжены
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

«Вечерняя Москва» продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы ежедневно информируем горожан о том, над чем работают парламентарии. В понедельник, 17 апреля, депутаты обсудили работу по реализации программы «Памяти Московского народного ополчения».

В парламентской библиотеке Мосгордумы состоялось расширенное заседание рабочей депутатской группы по реализации патриотической программы «Памяти Московского народного ополчения». Участники заседания заслушали отчет о мероприятиях, проведенных в рамках программы в 2022 году, и обсудили план на 2023 год.

Патриотическая программа «Памяти Московского народного ополчения» реализуется с 2015 года по инициативе депутатов Мосгордумы и при поддержке столичного правительства. Работа разделилась на несколько направлений: мемориально-патронатное, издательское, научно-просветительское.

— Патриотическая программа реализуется на протяжении уже 8 лет. В 2022 году в рамках программы было проведено более 120 мероприятий, в которых приняли участие почти 10 тысяч человек. Завершилась установка памятников дивизиям, память о которых ранее не была увековечена. Мы также открыли замечательный монумент четырем дивизиям осеннего формирования в Теплом Стане. Сегодня в Москве установлены памятники всем дивизиям Московского народного ополчения. Сделано самое главное, и мы выполнили обещанное москвичам. Конечно, нельзя не вспомнить колонну потомков ополченцев в «Бессмертном полку», когда с портретами своих героев мы прошли по Тверской улице и Красной площади. В прошлом году колонна состояла почти из 350 человек, — рассказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Он также отметил, что в прошлом году была заложена новая традиция: в День Московского народного ополчения возлагать цветы одновременно ко всем мемориальным местам в столице. Это памятники и памятные таблички на зданиях — всего 64 точки. Председатель Мосгордумы подчеркнул, что эта памятная дата — День Московского народного ополчения 1941 года — была установлена Законом города Москвы «О внесении изменений в отдельные законы города Москвы».

Алексей Шапошников также поблагодарил студию «Военфильм» и ее руководителя Игоря Угольникова. 3 июля прошлого года начались съемки художественного фильма «По зову сердца» о московских ополченцах. В ходе заседания заместитель председателя Мосгордумы Степан Орлов заявил, что для него как для историка важна тема научного осмысления подвига ополченцев.

— Исследований на эту тему пока не так много. Мы работаем в этом направлении и тесно сотрудничаем с Музеем обороны Москвы. Также очень важна тема школьных и вузовских музеев, где хранятся по-настоящему уникальные документы. Их нет больше нигде, и они требуют внимательного изучения.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Куликов, первый заместитель председателя Московского Комитета ветеранов войны:

— Живых ополченцев практически не осталось, поэтому вопросы сохранения памяти — одна из приоритетных форм патриотического воспитания. Московская городская дума сделала для этого очень многое. Вероятно, стоит еще теснее взаимодействовать с потомками наших ополченцев и активнее работать с молодежью. Мы подготовили проект «Москва и москвичи — связь поколений». И работаем с учебными заведениями, провели ряд мероприятий.

Мосгордума История Памятники
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Стоит ли ужесточить наказание за государственную измену

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нездоровая реакция на красивое тело

Александра Фадеева
Александра Фадеева

Как меняется столичный район «Марьина Роща»

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто хотелось по-человечески

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему самокаты — это будущее мегаполисов

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Вопросы могут придумать жители: как будет проходить краеведческий диктант «Московский код»

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Импортозамещение работает не только в промышленности, но и в культуре

Все мнения
О проекте