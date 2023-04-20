Технологии во благо

Новый храм Успения Пресвятой Богородицы станет одним из крупнейших в Москве / Фото: АО «Мосинжпроект»

На северо-востоке города возводится Храм Успения Пресвятой Богородицы. Вокруг него появится общественное пространство. «Мосинжпроект» выступает генеральным подрядчиком и генеральным проектировщиком храма.

В 2023 году «Мосинжпроект» отмечает свое 65-летие. Сегодня компания — участник ключевых градостроительных программ столицы, входит в Перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Один из новых объектов, реализуемых компанией, — храм Успения Пресвятой Богородицы на северо-востоке столицы. Величественное здание на Березовой аллее возводят с применением современных технологий.

Генеральный директор АО «Мосинжпроек т» Юрий Кравцов подчеркнул, что опыт создания подобного объекта для компании в новинку. Он позволит расширить компетенции специалистов «Мосинжпроекта» и решить нестандартные профессиональные задачи. Возведение храма ведется в тесном сотрудничестве с Московским патриархатом Русской православной церкви. Строить начали осенью 2021-го. За неполные два года готов основной конструктив здания и кирпичная кладка стен, появились колонны и своды. Выполнена гидроизоляция, устроены лестница главного входа и барабаны храма. Смонтированы купола, высота самого большого из них составила 12 метров, а вес — порядка 12 тонн. На звоннице уже появились колокола, и на Пасху жители района услышали их первый звон. Сейчас строители заняты устройством кровли. Она будет выполнена с покрытием листовой медью. В дальнейшем на купола планируется установить кресты.

— Строители приступают к отделочным работам в возводимом храме Успения Пресвятой Богородицы. В частности, начали монтаж металлоконструкций для устройства фальшсводов под последующую роспись, — отметил Юрий Кравцов.

Одновременно ведется подготовка к штукатурке поверхностей в служебных помещениях, на лестничных клетках и во входной зоне. Среди ближайших планов строителей — устройство окон и дверей храма, электромонтажные работы и прокладка инженерных сетей.

— Впоследствии вокруг храма установят кованую ограду на кирпичном цоколе, а прилегающую территорию ждет масштабное благоустройство — проезды и тротуары вымостят брусчаткой, разобьют газоны и цветники, высадят кустарники хвойных и лиственных пород, — добавил Юрий Кравцов.

Строительно-монтажные работы ведут сотрудники АО «УРСТ» — строительного подразделения «Мосинжпроекта». Проектирование объекта осуществлялось с использованием элементов технологий информационного моделирования силами Института «Мосинжпроект».

По словам генерального директора ООО «Институт «Мосинжпроект» Рустама Черкесова, применение технологий информационного моделирования в ходе проектирования храмового комплекса позволило в сжатые сроки разработать увязанные между собой архитектурные, конструктивные решения и проекты инженерных систем.

— Разработаны фальшсводы с традиционной крестово-купольной системой сводчатых покрытий. Эти решения уже реализуются на площадке строительства, — подчеркнул Рустам Черкесов.

Говоря о применении технологий информационного моделирования, заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что с каждым годом новых объектов, разработанных с помощью технологий информационного моделирования, в городе становится все больше.

— В перспективе цифровизация строительной сферы поспособствует снижению административных барьеров, сокращению длительности инвестиционно-строительного цикла, повышению качества проектных работ и последующей эксплуатации. Уже сейчас технологии информационного моделирования позволяют более оперативно отследить и устранить коллизии в строительных проектах, — пояснил он.

По его словам, на сегодня в Москве реализуется более 50 проектов с применением технологий информационного моделирования.

КСТАТИ

Новый храм Успения Пресвятой Богородицы общей площадью свыше 2200 квадратных метров и высотой порядка 60 метров возводится на территории бывшей промзоны в Северо-Восточном административном округе Москвы. Он будет посвящен всем российским строителям и рассчитан более чем на полторы тысячи прихожан, войдя в пятерку крупнейших храмовых комплексов столицы.

СИМВОЛЫ РАЗВИТИЯ

«Мосинжпроект» участвовал в реализации ключевых проектов столицы. В их числе: строительство новых станций метро, создание парка и концертного зала «Зарядье», Дворца гимнастики Ирины Винер-Усмановой, ТПУ и дорожных развязок.

Ряд объектов построен с применением технологии информационного моделирования.

Фото: Антон Гердо

К примеру, открытый в 2019 году в Лужниках Дворец гимнастики стал самым крупным специализированным центром этого вида спорта в мире. Здание уникально своим обликом и внутренней частью. Главная «фишка» дворца — кровля необычной формы, напоминающая развевающуюся гимнастическую ленту была спроектирована на максимальных пределах кривизны. Для реализации амбициозной задумки архитекторов использовали фальцевое покрытие, изготовленное индивидуально под сложную геометрию кровли. Делали его прямо на стройплощадке, для чего в Лужники привезли специальный станок. Фасад здания украшает витражное остекление высотой 25–26 метров. Арена комплекса оснащена самым современным оборудованием. В отделке интерьеров вестибюлей использовали мозаику с узорами из русской живописи: хохлома и гжель. Коридоры, столовая, гостиница и буфет оформлены яркими цветами.

На правах рекламы.