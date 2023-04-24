Как москвичи помогают бойцам на передовой в зоне СВО

Волонтеры Анна Левина (слева) и Елена Евграфова помогают собирать вещи для бойцов и жителей новых территорий в фестивальном павильоне в Парке Горького / Фото: Василиса Чернявская / Вечерняя Москва

На площадках «Пасхального дара» посетители могли присоединиться к сбору подарков для участников специальной военной операции.

По уже сложившейся традиции в дни фестиваля все желающие могли принять активное участие и передать подарки, а также необходимые вещи тем, кто сегодня особенно нуждается в нашей помощи и поддержке. Это участники специальной военной операции и жители новых территорий. Москвичи охотно откликнулись на призыв помогать.

Всем, кто посещал площадки «Пасхального дара», не составляло труда найти пункты по сбору подарков. Шале выделяются яркими флагами с надписью «Москва помогает». Шале работали ежедневно. Одним из центральных стал павильон «Москва помогает» на набережной Парка Горького.

Волонтеры Елена Евграфова и Анна Левина отмечают: все больше людей несут посылки на фронт. Подхватив хорошую инициативу с конца прошлого года и фестиваля «Путешествие в Рождество», горожане следят за расписанием московских событий и готовы участвовать в следующих акциях.

— Несут по списку: чай, кофе, сладкие наборы, средства гигиены и по уходу за собой, носки, книги и другое, — говорит волонтер Елена Евграфова.

Она добавляет, что приходят часто родственники мобилизованных. Они отправляют посылки на фронт не только своим близким, но и готовы поддержать незнакомых им людей, оказавшихся на передовой.

К посылке можно было приложить открытку с добрыми пожеланиями. Школьники, к примеру, добавляли свои рисунки или подписанные от руки открытки.

Помимо акции по сбору подарков для участников специальной военной операции, на «Пасхальном даре» запустили еще одну акцию. Она нацелена на обмен вещей. Москвичи приносили различные вещи: одежду, обувь, мелкую бытовую технику в хорошем состоянии, украшения, виниловые пластинки, посуду, спортивный инвентарь, игрушки и даже комнатные растения. Взамен могли выбрать из того, что принесли другие горожане в павильоны «Москва помогает». На обмен можно приносить только хорошие, но ставшие ненужными вещи. Например, в павильоне в Парке Горького на вешалке были дизайнерский плащ, цветастые платья, шарфы, накидки, на полках стояли новенькие туфли.

— Часть собранных вещей отправится как помощь жителям новых территорий, — рассказывает волонтер Анна Левина.

В первые дни фестиваля горожане приходили, присматривались к тому, кто и что приносит, уточняли детали акции, а через пару-тройку дней уже возвращались с пакетами.

— В итоге у нас получается такой своеобразный круговорот добра, — резюмирует Елена Евграфова.

Обе акции продолжатся на следующем фестивале — «Московская весна». Новое городское событие стартует уже в предстоящую пятницу, 28 апреля. В столице заработают привычные локации в центре и округах.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Кирилл Щитов, депутат Мосгордумы:

— Волонтерские штабы помощи, а также наши инициативные горожане помогали, помогают и будут помогать людям. Главное направление волонтерской помощи сейчас, безусловно, — это поддержка новых регионов страны. Добровольцы организуют помощь беженцам и переселенцам, едут востанавливать разрушенную инфраструктуру, а также участвуют в доставке гуманитарных грузов.