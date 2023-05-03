Мэр Москвы ввел запрет на запуск БПЛА на территории столицы

Мэр Москвы Сергей Собянин по итогам заседания оперативного штаба столицы принял решение о запрете всех беспилотных летательных аппаратов, кроме тех, что необходимы для государственных нужд / Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В ночь на среду, 3 мая, киевский режим попытался нанести удар по кремлевской резиденции президента России. Для усиления безопасности в городе власти Москвы оперативно ввели запрет на запуск беспилотников.

Видео, на которых запечатлено горящее здание в районе Кремля, появились в соцсетях около 03:00. Жители центра столицы написали, что слышали хлопки и видели в небе искры. После взрывов, по их словам, подсветку Кремля и Кремлевской набережной отключили.

— Более чем за год проведения специальной военной операции Россия не бомбила правительственные здания, резиденцию Зеленского. А Украина готова пойти на все, лишь бы как можно больнее укусить Россию, — считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По его мнению, эту атаку на Кремль можно расценивать как покушение на президента Российской Федерации.

По данным Кремля, беспилотников было два. Военные и спецслужбы вывели их из строя с помощью систем радиолокационной борьбы. Дроны упали и разлетелись на осколки. В результате никто не пострадал, материальный ущерб тоже не зафиксирован.

— Расцениваем эти действия как спланированную террористическую акцию и покушение на президента, проведенные накануне Дня Победы, парада 9 Мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей, — заявили в пресс-службе Кремля. — Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры, где и когда посчитает нужным.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Владимира Путина в момент атаки украинских беспилотников в Кремле не было — он работал в подмосковной резиденции «Ново-Огарево». После случившегося свой график президент менять не планирует. Столичные власти, в свою очередь, приняли решение о введении запрета на запуск в Москве всех беспилотных летательных аппаратов. Оно вступило в силу сразу. Теперь в городе запускать беспилотники можно только в нуждах органов госвласти.

— Решение принято для предотвращения несанкционированного использования беспилотных летательных аппаратов, которые могут затруднить работу правоохранительных органов, — пояснил Сергей Собянин.

Как напомнил мэр, нарушителей могут привлечь к административной и уголовной ответственности.

КОММЕНТАРИИ

Вячеслав Володин, председатель Государственной Думы России:

— Теракт в отношении президента — это нападение на Россию. Киевский нацистский режим необходимо признать террористической организацией. Зеленский, отдавая приказы на совершение терактов, встал в один ряд с другими международными террористами. Киевский режим сегодня не менее опасен, чем Аль-Каида*, Джебхат ан-Нусра*, ИГИЛ*. Его преступные методы очевидны для всего мирового сообщества: ядерный шантаж, убийства политических и общественных деятелей, диверсии и подрывы гражданских объектов. Теперь — и покушение на президента нашей страны. Политики западных стран, накачивающие режим Зеленского оружием, должны осознать, что стали не только спонсорами, но и прямыми соучастниками террористической деятельности. Никаких переговоров с режимом Зеленского быть не может. Будем требовать применения оружия, которое способно остановить и уничтожить киевский террористический режим.

Борис Юлин, военный эксперт:

— К сожалению, это уже не первый подобный случай на территории нашей страны: Украина воюет с использованием дронов уже давно. Нам нужно показать, что дальше так продолжаться не может. Хорошо, что никто не пострадал.

*— запрещенные в России террористические организации.