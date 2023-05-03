Жители приграничных регионов получат поддержку

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

«Вечерняя Москва» продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы информируем горожан о том, над чем работают парламентарии. Председатель Мосгордумы представил проекты федеральных законов на Совете законодателей России.

Комиссии Совета законодателей РФ при Федеральном собрании поддержали представленные Мосгордумой проекты федеральных законов. Оба проекта направлены на поддержку россиян, чьи судьбы затронула специальная военная операция.

— Первый законопроект предусматривает внесение изменений в Федеральный закон «О ветеранах», второй — в Федеральный закон «О государственной социальной помощи». В это сложное время очень важно, чтобы люди не оставались один на один со своими проблемами, чтобы чувствовали, что государство заботится о каждом, кому нужна поддержка, — сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Первый законопроект вводит новые категории лиц, которых признают ветеранами боевых действий или инвалидами боевых действий. Алексей Шапошников отметил, что сейчас военнослужащие, работники силовых ведомств, добровольцы, выполняющие задачи в ходе СВО в субъектах РФ, на территориях которых введен средний или максимальный уровень реагирования, не наделены статусом ни ветерана боевых действий, ни инвалида боевых действий.

— Как следствие, они не могут получить социальную поддержку от государства, а в случае их гибели соцподдержку не могут получить члены их семей, — пояснил председатель Мосгордумы.

Второй документ касается социальной поддержки жителей вышеупомянутых субъектов России, а также тех, кто выполняет восстановительные, строительные и другие работы на этих территориях.

— Мы посчитали, что консолидация общества, принятие совместных усилий в целях безопасности нашей страны обуславливают необходимость поддержки со стороны государства всех таких граждан. Предлагается установить дополнительную социальную защиту граждан, находящихся на территориях, подвергающихся обстрелам со стороны нацистских формирований Украины, — сказал Шапошников.

Законопроект предусматривает для жителей доплаты в размере 50 процентов от суммы получаемых гражданами социальных пособий, право на получение набора соцуслуг, куда, в частности, входит обеспечение лекарствами, путевками в санатории, бесплатный проезд к месту лечения и обратно. Тем, кто выполняет работы в опасных регионах, предлагается предоставить право на получение набора соцуслуг, право на получение социального пособия в случае получения увечья в результате обстрелов. Также законопроект предусматривает право на получение социального пособия для членов семьи гражданина, погибшего в результате обстрелов при выполнении работ.

Законопроекты направлены в аппараты Совета Федерации и Госдумы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Инна Святенко, представитель Мосгордумы в Совете Федерации Федерального Собрания РФ:

— Представленные законопроекты во многом являются новаторскими. Предложенные изменения в Федеральный закон «О государственной социальной помощи» решают задачу социальной поддержки государством не какой-либо категории граждан со специфическим правовым статусом, а граждан, которые в силу своего служебного или социального долга, места жительства оказались в объективно крайне сложной ситуации.