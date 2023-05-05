Москвичка Лилиана Кирилюк участвует в акции «Спасибо герою» на Пушкинской площади. В открытке, адресованной участнику Великой Отечественной войны, девушка от души поблагодарила ветерана, пожелав здоровья и долгих лет жизни / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

В Москве стартовала акция «Спасибо герою». До Дня Победы все желающие могут написать пожелания и добрые слова тем, кто защищал нашу Родину в Великую Отечественную войну.

Люди постарше помнят, как еще пару десятилетий назад в День Победы наши ветераны выходили на улицу при полном параде. Убеленные сединами, с ослепительно сияющими на солнце орденами и медалями, они встречали парад на трибунах мавзолея — достойные, крепкие, наши фронтовики, так много видевшие и совершившие невозможное. Остановив фашизм и задавив его, они освободили мир от коричневой чумы. Долгие годы казалось, что навсегда... Увы, нет. И нынешний День Победы мы встречаем с особым чувством. И «спасибо» ветерану Великой Отечественной произносится теперь с особым чувством. Вы сделали все как надо. Сохранили ли мы ваши достижения — вопрос...

За то, чтобы нацизм больше не поднимал ядовитой своей головы, отдали жизни миллионы человек. Наши ветераны-долгожители, встречавшие войну безусыми мальчишками, оставили свою молодость на полях подо Ржевом и под Смоленском, в занесенных снегом окопах под Москвой. Они все помнят. Не слишком любят вспоминать о том, что так болит. Украдкой смахивают слезы, все-таки вспоминая. Спасибо вам. Теперь мы лучше понимаем, от чего вы нас сберегли ценой своих жизней...

...На Пушкинской площади, рядом с памятником поэту, стоит большой куб, около которого добровольцы в белых ветровках раздают прохожим открытки. Небольшие картонные карточки заполняются добрыми словами от горожан — тут и пожелания здоровья, и искренняя благодарность за их подвиг, и рассказы о своих близких, с кровавых не вернувшихся полей... В День Победы эти открытки доставят ветеранам.

Москвичка Таисия Колбина старается писать очень аккуратно и разборчиво. Подписав открытку — «Тая», она опускает ее в ящик, надеясь, что ветеран, который получит весточку, обрадуется.

— Таисия у нас девочка активная, в ней глубоко отзываются все акции и мероприятия, связанные с Великой Отечественной войной, — говорит ее мама Светлана Колбина.

Увы, своих родных, участников войны, бившихся за мирное небо, Тая уже не застала. И для нее общение с живущими героями очень важно.

— В прошлом году мы смотрели парад в Санкт-Петербурге, — рассказывает Таисия. — Надеюсь, в этом году я смогу посмотреть его в родном городе — в Москве.

Столичные добровольцы помогают всем, кто хочет принять участие в акции.

— Мы готовы ответить на любые вопросы, которые могут возникнуть, — говорит волонтер Дмитрий Капустин.

И люди идут и идут. Предложение подписать открытку никого не оставляет равнодушным. И тепло от этого на душе. Вы, главное, живите, дорогие наши ветераны. И спасибо вам за все...

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Людмила Гусева, председатель Комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Мосгордумы:

— В Москве по поручению мэра Сергея Собянина материальную помощь к 78-й годовщине Победы получат около 50 тысяч ветеранов и тружеников тыла. Совершенствование мер поддержки для поколений, которые прошли войну, отражает запросы общества на социальную справедливость. Наряду с прямой финансовой поддержкой и материальной помощью в Москве работает система льгот и преференций, действуют механизмы индивидуального сопровождения ветеранов. Без внимания не остается ни одна проблема.

КСТАТИ

Акция «Спасибо герою» продлится до 5 мая включительно. Любой желающий может подписать открытку с пожеланиями ветеранам Великой Отечественной войны и участникам спецоперации. Слова благодарности нужно будет опустить в специальные кубы, которые располагаются в 12 местах столицы — возле станций метро и БКЛ, в Новой Москве, в парках и на площадях города. В преддверии Дня Победы волонтеры доставят открытки ветеранам.