Мастера полётов и высокой кухни: как выступают москвичи в отборочном туре чемпионата «Абилимпикс»

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

В столице с 10 по 31 мая проходит отборочный тур Московского чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс». Более 1,7 тысячи школьников, студентов и специалистов соревнуются на 22 площадках города. Всего на конкурсе представлено 60 профессиональных компетенций. Участники стремятся показать свое мастерство и квалификацию. Пятёрка лучших из каждой категории попадёт в финал Московского чемпионата, который пройдет в сентябре.

Москвич Григорий Петров учится на втором курсе Педагогического колледжа №18 на программиста. Двадцатилетний студент давно увлекается сферой информационных технологий и выбрал это направление в качестве будущей профессии.

— Современные информационные технологии ни на секунду не прекращают своё развитие, это очень перспективная сфера. Кроме того, увлекаясь инженерным направлением и робототехникой я понял, что отрасль полна различных направлений, есть варианты для самореализации, — убеждён Григорий.

Для развития в своей профессиональной области Григорий решил участвовать в чемпионате «Абилимпикс». Молодой человек следит за трендами и компетенцию для соревнований выбрал одну из самых актуальных – «Оператор беспилотного летательного аппарата». Данное направление впервые добавили в соревновательную программу в этом году. Григорий понял, что ему было бы интересно узнать больше об устройстве и управлении дроном.

— Мы занимались решением задач по устранению технических неисправностей, изучению аэродинамики полета квадрокоптера. Накануне чемпионата все мысли были только об этом. Всегда старался что-то новое узнать, освоить, что может пригодиться для хорошего результата, — рассказывает молодой человек.

На соревновании Григорий провёл полную диагностику беспилотного летательного аппарата, подготовил его к полёту и отправил на аэрофотосъемку.

— Настраиваю себя на достойный результат, чтобы мои силы и силы моих наставников, вложенные в подготовку, оправдали себя. В любом случае, для меня это ступенька в развитии, вектор для движения вперёд, — считает студент.

Другая участница чемпионата Варвара Ольшаникова демонстрирует профессиональное мастерство создавая блюда высокой кухни. Она учится на повара в Колледже сферы услуг №10. Сейчас Варваре 20 лет, но кулинарией она серьезно увлекается с детства и никогда не сомневалась в будущей профессии.

В «Абилимпиксе» студентка участвует уже не в первый раз и считает чемпионат значимой частью своего профессионального развития. На VIII Московском чемпионате «Абилимпикс» в прошлом Варвара заняла второе место. В этом году готовилась ещё усерднее.

— Участие в конкурсе – это огромное испытание на прочность и колоссальный труд, но это и прекрасная возможность заявить о себе. Получила от соревнований незабываемые впечатления, фейерверк эмоций и стимул к дальнейшему развитию, — говорит участница.

Варвара рассказывает, что благодаря «Абилимпикса» она приобрела опыт, знакомства с известными специалистами в кулинарной сфере и новых друзей. А еще она научилась не бояться трудностей и верить в себя.

Сейчас девушка с нетерпением ждёт результатов соревнований. Она мечтает стать су-шефом и готовить лучшие блюда в Москве. Девушка очень любит столицу, считает Москву городом возможностей, где каждый может добиться успеха в выбранной профессии, несмотря на трудности со здоровьем. «Москва – это город, в котором существует безбарьерная среда для людей с инвалидностью. В столице чувствую себя очень легко и мне всё доступно», – поделилась участница «Абилимпикс».