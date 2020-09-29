«Дети больше не стесняются того, что живут в детских домах»: директор Центра содействия семейному воспитанию — о реформах

Воспитанники Центра содействия семейному воспитанию «Наш дом» вместе с художником Никасом Сафроновым и директором учреждения Вадимом Меньшовым / Фото: Департамент труда и социальной защиты населения Москвы

По субботам на территории центра содействия семейному воспитанию «Наш дом» настоящий ажиотаж. Ребята и сотрудники учреждения устраивают пикники и общаются. Здесь есть красивая беседка, в которой дети и взрослые собираются за вкусным обедом. Со стороны даже и не подумаешь, что у многих из детей — сложные судьбы. Каково это — быть всегда рядом с теми, кто практически не верит в добро? Рассказывает директор центра содействия семейному воспитанию «Наш дом» Вадим Меньшов.

— Вадим Анатольевич, вы 30 лет работаете директором детского дома, а теперь — это центр содействия семейному воспитанию. Что изменилось за столько лет?

— Дети больше не стесняются того, что живут в детских домах. За положительными результатами стоят большая работа и огромное человеческое участие. Учреждения стали открытыми, дети много путешествуют, общаются со сверстниками и интересными людьми, посещают мероприятия. Сейчас наши воспитанники учатся в школах и колледжах, живут по 2–3 человека в комнате, и все условия проживания максимально приближены к домашним.

Раньше ребенок из дома малютки переходил в дошкольный детский дом, а потом — в школу-интернат. Такой подход не позволял выработать доверие к взрослым, так как ребенок сначала привязывался к одному месту, а потом ему приходилось привыкать к другому. Удар за ударом для маленькой души.

Сейчас ребенок все время живет в одних и тех же условиях, в привычном для него окружении. Детей стали чаще забирать в семьи. У них есть личное пространство. Вам наверняка тоже хочется, придя домой, побыть наедине с собой, отдохнуть. Теперь и у ребят есть такая возможность. Сейчас дети стали более социализированными, общительными и открытыми. Например, у нас есть кукольный театр, который создали сами дети вместе с педагогами. С представлениями дети ездят в другие центры и учреждения соцзащиты.

— Недавно запустился проект наставничества «Давай дружить», и ваши ребята стали его участниками. Это тоже пример нужной для детей коммуникации?

— Безусловно. К нам приезжал заслуженный художник РФ Никас Сафронов. Выбор именного такого гостя для нас неслучайный. В «Нашем доме» работает художественная студия, где дети занимаются с волонтерами творчеством, пишут свои картины. Встреча с Никасом произвела настоящий фурор. Дети задавали вопросы, интересовались — что и как, любит ли художник рисовать. Никас дал ребятам важные установки, которые, я надеюсь, они обязательно применят в жизни. Такой формат коммуникации очень нужен ребятам. Они вдохновляются достижениями профессиональных людей и стремятся стать лучше.

— Отношение детей к внешнему миру изменилось. А поменялось ли отношение к самим детям?

— Теперь наших детей не отвергают. К ним относятся так же, как и к детям из обычной семьи. Это очень важно. Я и мои коллеги много общаемся с людьми, которые приходят в гости к нашим детям. Мы всегда говорим, что нашим детям не нужны подарки — им нужны знания, общение и друзья. К нам приезжает много актеров, спортсменов и общественных деятелей. Эти люди с большим удовольствием устраивают мастер-классы для воспитанников, проводят беседы, организовывают интересные мероприятия. Все они становятся нашими добрыми друзьями.

— Вы пришли в детский дом в 29 лет молодым руководителем. Что вас поразило больше всего?

— В детский дом приходит ребенок, лишенный семьи и тепла. За свою короткую жизнь он уже получил столько пощечин, сколько взрослый человек за всю свою жизнь не получает. Надо понимать, что сирот у нас мало, а многие попадают сюда именно из-за предательства семьи.

— У вас проживают разные дети. Среди них и имеющие инвалидность. Почему здоровым детям и ребятам с ограниченными возможностями здоровья лучше жить вместе?

— Здорово, когда дети с особенностями развития и обычные дети живут вместе, посещают школу и различные мероприятия. Это позволяет воспитать толерантность, заботливость, дружелюбие. Когда видят рядом с собой детей с инвалидностью, понимают, что между ними нет различия, просто ребята с ограничениями по здоровью нуждаются чуть в большей заботе и внимании.

Обычные родители для своего ребенка с инвалидностью стараются сделать максимум, в том числе и найти хорошего специалиста по реабилитации, записываются к нему на прием. Пока дети в «Нашем доме», я для них тоже родитель. Например, нашел специалиста-реабилитолога по работе с детьми с ДЦП. Теперь он занимается реабилитацией деток из центра. Наших детей на инвалидных колясках мы отправили заниматься горными лыжами, и ребятам очень понравилось. У всех детей есть право на полноценную жизнь.

— Были ли переломные моменты, когда хотелось все бросить и уйти?

— Никогда за столько лет не было мыслей об уходе. Да, я тоже устаю, как и все люди. Лучший отдых для меня — готовить. Прихожу домой, и домашние сразу понимают: если я готовлю, то мне просто нужно отдохнуть и побыть в тишине.

— Как семья переживает ваше почти круглосуточное пребывание на работе?

— Однажды сын сказал мне: «Папа, ты видишь, как растут твои дети на работе, но не видишь, как растем мы». Когда я пришел работать в детский дом, первое время практически жил на работе.

— Можно ли привыкнуть к детскому горю?

— Привыкнуть нельзя. У нас ребята с самыми разными историями и судьбами, от которых мурашки бегут и слезы наворачиваются. Наша задача — быть рядом, помогать, давать тепло. У меня очень хорошая команда, мы стараемся выслушать, помочь и поддержать каждого ребенка. Дверь моего кабинета всегда открыта. Дети заходят в любое время, общаются. А еще я люблю гулять с воспитанниками по территории учреждения и разговаривать на самые разные темы. У нас все так, как в настоящей семье.

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