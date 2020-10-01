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Жители решают сами, каким будет их любимый двор
Маленький Лев Тлехугов попросил своего деда Глеба Царева поиграть с ним на детской площадке у дома. После благоустройства во дворе «выросла» гора, по которой можно лазить, как настоящий скалолаз / Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Жители решают сами, каким будет их любимый двор

Наталья Тростьянская

Город

В среду, 30 сентября, презентовали проекты благоустройства четырех дворов по программе «Мой район». Архитекторы работали вместе с жителями. Преображение начнется весной.

Все дворы, которые попали в пилотный проект благоустройства с участием местных жителей, находятся не в центре города, а в отдаленных районах. Москвичи не просто обсуждали концепции, предложенные архитекторами, а сами предлагали идеи, как сделать пространство у дома красивым и комфортным.

— В каждом московском дворе «живут» похожие проблемы: изношенное оборудование или отсутствие внятного зонирования. Но в каждом дворе есть и что-то особенное, — сказала архитектор одного из дворов в Лосиноостровском районе Александра Черткова. — Нас, например, жители попросили сохранить камерный, зеленый характер двора.

За основу своего проекта архитекторы взяли уникальную историю места: когда-то здесь были дачные поселки, о которых еще помнят старожилы. Поэтому все решения, попавшие в концепцию благоустройства, так или иначе отсылают к загородным участкам. Так, в качестве покрытия на детских площадках применят натуральные материалы, в частности кору. Вокруг будут расти плодовые деревья, цветники и кустарники. Более того, выполняя запрос жителей на тихий спокойный двор, большую зону отдыха сделают в яблоневом саду.

— По инициативе группы людей, которые проводят праздники для своих соседей, во дворе также высадят ель, — добавила Черткова.

Особенности рельефа пришлось учитывать авторам проекта благоустройства двора в районе Кузьминки. Оказалось, он расположен на холме, о котором никто из местных жителей, как выяснилось, не знает. Возвышенность находится в самом центре двора, и сейчас там стоит спортивная площадка, но из-за естественного наклона ею практически никто не пользуется. По предложению архитекторов спортивную зону перенесут на ровную поверхность, а на ее месте сделают детский городок со встроенными батутами и горкой.

— Здесь же мы хотим поставить конструкцию с шестью качелями, — сказал архитектор Антон Ладыгин. — Так детская площадка станет местом общения и родителей.

По периметру двора сделают прогулочный маршрут, который свяжет новые зоны.

Объединить жителей трех домов поможет благоустроенный двор в Рязанском районе. Пока это безликий участок улицы, который выполняет больше транзитную функцию: по близости расположены две школы и детский сад. По просьбе жителей ни одно дерево во время работ по благоустройству этого участка не пострадает.

— Также нам хотелось, чтобы у двора появилась индивидуальность, — поделилась архитектор Алена Зайцева. — В итоге мы придумали и вместе с жителями разработали некий графичный код двора.

Особый принт украсит спортивную площадку, электрощитовые и специальные шумозащитные экраны, которые сделают «проходной» двор немного тише.

А в районе Марьино появится двор-архипелаг. Пространство перед 14-подъездным домом поделят на зоны — «острова», каждый из которых будет отвечать запросам той или иной целевой аудитории.

— Интересно, что жители всех возрастов просили качели, — рассказал архитектор Артем Укропов. — Поэтому в центральной части двора мы решили поставить качели сразу нескольких видов.

Будут здесь и качели для влюбленных парочек.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Георгиевский, урбанист, гендиректор агентства стратегического развития «Центр»:

— Проект «Мой район» уникален, нет аналогичных программ. Подход к проектированию — комплексный. Ситуация, с которой мы часто сталкиваемся,когда сегодня благоустраивается двор, а завтра он же разрывается, потому что надо сменить коммуникации, по программе «Мой район» невозможна. Уже сейчас, на стадии разработки проектов, ведется работа, связанная с синхронизацией всех программ города.

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