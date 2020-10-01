Видеоролики на экранах в вагонах метрополитена научат детей правилам безопасности

В Московском метрополитене стартовала всероссийская акция «Безопасность детства».

Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы были разработаны видеоролики по обеспечению детской безопасности и профилактике чрезвычайных ситуаций с детьми для трансляции на экранах метро. Ролики сняты прежде всего для родителей, а детям они напомнят, что делать, если потерялся, и кого попросить о помощи в случае, когда не успел выйти из вагона. Кроме того, в видео детям расскажут, как правильно вести себя на платформе, на эскалаторе. Также взрослые узнают, как сделать безопасной прогулку на велосипеде, без происшествий отдохнуть на природе, как уберечь ребенка от различных травм на игровой или спортивной площадке. Информационные материалы напоминают правила поведения на наземном транспорте и на дороге, информируют, можно ли подростку находиться на улице одному в ночное время, как безопасно использовать технику, что рассказать ребенку об общении с незнакомцами.

— Нужно использовать все доступные площадки для того, чтобы говорить о детской безопасности. Порой вовремя сказанное слово может спасти детское здоровье, а может и жизнь. Надеемся, что в других регионах возьмут на вооружение подобную практику, и в общественном транспорте или на других площадках найдется место для социальной рекламы. Со своей стороны готовы при необходимости оказать помощь в предоставлении информационных материалов. Берегите детей, — отметила Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

Кроме того, участники акции помогают семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Кстати, в планах у организаторов — создать ролики с полезными советами по общению со сверстниками, рассказать, как уберечь ребенка от вовлечения в деструктивные группы. Акция «Безопасность детства» проводится с 2018 года и охватывает все субъекты РФ. Она нацелена на профилактику детского травматизма, предотвращение несчастных случаев.

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