Врачи столичной больницы помогли москвичу быстро восстановиться после коронавируса

Фото: Владимир Смоляков, «Вечерняя Москва»

Врачи московских больниц с марта этого года не прекращают бороться за жизни людей, заболевших коронавирусом. «ВМ» встретилась с жителем Юго-Западного округа Валентином Разборщиковым, который справился с вирусом благодаря профессионализму медиков.

Валентин Валентинович Разборщиков — коренной москвич. Более 50 лет он работал в разных организациях Мосгорисполкома, принимал участие в строительстве олимпийских и промышленных объектов. Сейчас 73-летний Валентин Валентинович на пенсии. Весной и летом он ответственно соблюдал режим самоизоляции, постоянно был на даче вместе с женой. Но в августе был вынужден приехать в город, чтобы побывать на торжественном мероприятии у родственников. И заболел.

— Через несколько дней после я почувствовал симптомы, — вспоминает он. — Обратился к врачам, сдал анализ. Мне сделали компьютерную томографию, которая обнаружила незначительное поражение легких. Врач назначил антибиотики и сказал, что можно вернуться на дачу.

Валентин Валентинович не волновался и вернулся в самоизоляцию. Но спустя несколько дней почувствовал ухудшение самочувствия. Дочка приехала и забрала его в Москву, там вызвали скорую.

— Обследование показало, что нужна госпитализация, — рассказывает Разборщиков. — Врачи спросили, в какую больницу я бы хотел, и я попросил отвезти меня в новый инфекционный центр в Вороновском, который строился фактически на моих глазах.

Валентин Валентинович остался очень доволен работой медиков этой больницы:

— В процессе лечения я своими глазами увидел героический, самоотверженный труд медицинских работников, которые, рискуя жизнью, прибыли из разных регионов лечить и спасать жителей столицы от страшной эпидемии!

По его словам, весь персонал был очень внимателен. А при любом, даже самом малейшем ухудшении состояния сразу же что-то предпринималось.

— У многих врачей дома остались семьи, маленькие дети, — говорит он. — Ко мне подходили разные сотрудники, с некоторыми удавалось немного пообщаться, и я спрашивал, откуда они. Одна женщина, Хеда Гербиева, была из Грозного. Молодая девушка небольшого роста. Она рассказала, что дома ее ждут четверо малышей. Муж и отец не хотели отпускать ее в Москву, но она все же смогла их убедить.

О своих спасителях Разборщиков говорит с восхищением. За время пребывания в больнице он побывал и в реанимационном отделении.

— Заведующий этим отделением Сергей Иванович Анохин и его заместитель Людмила Владимировна Заболотская из Екатеринбурга, у которой дома остались четверо маленьких детей, с самого начала сумели объединить, обучить и сплотить большой многонациональный коллектив, который и по сей день работает четко как часы, — рассказывает он.

Именно профессионализм врачей помог москвичу встать на ноги. После выписки из больницы Валентин Валентинович вместе с женой, которая тоже переболела коронавирусом, но в легкой форме, вернулся на дачу. Там они восстанавливаются после болезни.

— Я безмерно благодарен им, — говорит он. — Особенно хочу отметить сотрудников инфекционного отделения Вигант Евгению Владимировну, которая при незначительном ухудшении моего состояния без промедления перевела меня в реанимацию, лечащего врача Ильняз Ахмедиеву из Казани, Антона Малышевского из Ярославля, а также анестезиолога Юрия Тарасова из Карелии за их профессионализм, заботу и внимание не только ко мне, но и к другим пациентам. Также благодарю весь медицинский и технический персонал третьего реанимационного отделения за их самоотверженный труд по спасению жизней.

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