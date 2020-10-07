С какими вопросами москвичи обращаются в центры занятости

Карьерный эксперт столичного центра занятости «Моя работа» Евгения Тулявко каждый день проводит консультации для москвичей, которые находятся в поиске работы. На личном приеме она помогает составить резюме и подобрать перспективную вакансию / Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Почти 2800 москвичей за два месяца записались на личный прием в центры занятости. «Вечерняя Москва» узнала, с какими вопросами обращаются жители и какую помощь им оказывают.

Консультации с карьерными экспертами становятся все более популярны. Записаться на личный прием можно через официальный сайт мэра Москвы — такая услуга стала доступна относительно недавно.

— Количество горожан, ежемесячно обращающихся за личной консультацией к специалистам, увеличилось на 65 процентов, — рассказали в пресс-службе Департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

В среднем консультация занимает один час. За это время карьерный эксперт выясняет, какие потребности есть у человека в настоящий момент, на какую вакансию он претендует.

— Что для вас важно в работе?— задает первый вопрос посетителю карьерный эксперт центра занятости «Моя работа» Евгения Тулявко. — Прошу подумать и выписать несколько важных факторов.

Пока москвичка Екатерина Морозова составляет свой список приоритетов, эксперт объясняет, зачем это необходимо.

— Любой профессиональный выбор основывается на знаниях, умениях и навыках человека. Но нельзя чувствовать себя удовлетворенным, если деятельность, которой человек занимается, не отвечает его основным ценностям, — пояснила Евгения Тулявко.

Работа, по словам карьерного эксперта, будет хорошо оплачиваться, если она понастоящему нравится человеку.

Для Екатерины Морозовой прежде всего важны интересные задачи, нормированный график работы и возможность карьерного роста.

— Сейчас впервые задумалась об этом и поняла, что многого не хватает на текущем месте работы, — поделилась она.

Помогают карьерные эксперты и с составлением резюме.

— От того, насколько грамотно и емко будут изложены опыт и умения человека, вомногом зависит успех трудоустройства, — говорит Евгения Тулявко.

Посетители, по ее словам, приходят совершенно разные. И те, кому работа нужна срочно, и те, кто думает поменять компанию, потому что понял, что хочет дальше расти и развиваться в профессиональном плане.

Нередко приходят люди, у которых недостаточно навыков для определенной работы.

— Например, женщина долго была в декрете. Много лет назад она, может быть, и была лучшей в своей сфере, но время не стоит на месте, появляются новые программы, развиваются технологии, — рассказала карьерный эксперт. — В этом случае мы предлагаем людям пройти бесплатные курсы повышения квалификации по направлению центра занятости.

И такой индивидуальный подход, который применяют специалисты центра, многим москвичам помогает найти работу мечты.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Роман Шкут, директор центра «Моя работа»:

— Сейчас наша главная задача — найти работу и повысить уровень дохода каждого мотивированного на трудоустройство человека. Чтобы ускорить и упростить путь соискателя от поиска до трудоустройства, карьерные эксперты ведут индивидуальную работу с каждым: помогают определить стратегию трудоустройства, проводят интервью с соискателем, составляют резюме или корректируют его под требования работодателя, подбирают предложения из расширенного банка вакансий службы занятости и сайтов по поиску работы, согласовывают логистику встреч с работодателем.

КСТАТИ

В сентябре московский центр занятости «Моя работа» возобновил очные семинары-тренинги, направленные на эффективную поддержку и помощь в трудоустройстве. Для соискателей это возможность пообщаться лично с карьерными экспертами и разобрать возможные ситуации, связанные с поиском работы. Ознакомиться с расписанием мероприятий можно на сайте центра czn.mos.ru, нажав на баннер «Мастерская трудоустройства», расположенный на главной странице.

Читайте также: Что нужно знать о работе смотрителя зоопарка