Зарубежные гости оценили масштабное развитие столицы

Глава Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин (слева) и ведущий Андрей Малахов обсуждают изменения в столице / Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

В понедельник, 12 октября, в деловом центре MATREХ провели телемост «День друзей Москвы». В трансляции поучаствовали представители столичных департаментов и русских диаспор из десяти стран мира.

Организовали телемост представители Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы. Ведущим мероприятия стал известный журналист Андрей Малахов. Участники из России и гости из десяти стран, в числе которых Испания, Словения, Соединенные Штаты Америки, Аргентина, Франция и другие, вспомнили о том, какой Москва была, оценили ее изменения и грандиозный рост.

— Я давно живу и тренируюсь в Москве. И вижу, как активно развивается в городе спортивная инфраструктура. Появляются гимнастические центры, плавательные бассейны, теннисные корты. Мы двигаемся вперед. В Москве подрастает поколение юных талантливых спортсменов. И здорово, что в столице пропагандируют не только профессиональный, но и массовый спорт, — сказала теннисистка, заслуженный мастер спорта Анастасия Мыскина.

На встрече гости поговорили о том, как сохраняются объекты культурного наследия, как развивается русский язык в других странах и какие фестивали проводят для горожан и туристов в Москве.

— За последние семь лет посещаемость фестивалей увеличилась более чем в 20 раз.В прошлом году их посетили 68 миллионов человек. Еще в 2019 году Москва получила туристическую премию. В конкурсе участвовали мировые столицы, — сказала заместитель директора по культурно-массовым и международным связям ГБУ «Московские ярмарки» Алла Клименко.

К телемосту подключились и руководители Русских домов за рубежом. Они рассказали, как живут москвичи в других странах.

— В этом году мы уже в 13-й раз проведем фестиваль «Виват, Россия!». В прошлом году на нем присутствовала делегация от правительства Москвы. Мы обсудили возможности сотрудничества между Аликанте и нашей столицей. Мы много лет продолжаем налаживать культурное взаимодействие между нашими городами, — добавил президент Русского дома в Аликанте Александр Чепурной.

Зарубежные участники телемоста рассказали о том, какую помощь они оказывают соотечественникам в других странах и как работают на сохранение культурного наследия России в других странах. В мероприятии поучаствовал и певец Валерий Сюткин. Он исполнил свои любимые песни о Москве.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Черемин, министр правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы:

— Москва уже более 800 лет — один из самых крупных международных центров мира. И мы активно взаимодействуем с зарубежными партнерами. По всему миру есть организации наших соотечественников. И мы активно обмениваемся с ними опытом, изучаем инновации, которые помогают нам делать жизнь москвичей комфортнее.

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