Первый важный шаг: как выпускники вузов стажируются в госучреждениях столицы

Стажер программы «Москва — добрый город» Сергей Кирпа вместе со своим наставником Зульфией Абакаровой учится обращаться с роботом, который встречает посетителей во флагманском центре «Мои документы» Центрального округа столицы / Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Стажеры, прошедшие отбор в программу «Москва — добрый город» Комплекса соцразвития столицы, приступили к работе. 13 октября «Вечерняя Москва» узнала, чему они смогут научиться.

Одно из мест стажировки — центры государственных услуг «Мои документы». На работу в 28 московских центрах госуслуг вышли 72 человека. Молодые специалисты помогают в офисах районного и окружного значения.

— Неотъемлемая часть работы центров — взаимодействие с жителями, — отметила заместитель директора по работе с персоналом центров госуслуг «Мои документы» Юлия Дронова. — Стажировка будет интересна тем, кто хочет своей работой помогать другим, что называется, «здесь и сейчас».

Она добавила, что в офисы «Мои документы» ежедневно обращаются около 70 тысяч человек. Таким образом каждый сотрудник постоянно приходит на выручку жителям в разных ситуациях и старается максимально решить вопрос заявителя даже в нестандартных ситуациях.

25-летний Сергей Кирпа — специалист в области информационных технологий. Москвич уже окончил бакалавриат, сейчас учится в магистратуре.

— О стажировке узнал из интернета, решил попробовать, это интересный опыт, — рассказал он. — Подал заявку на направление «Специалист в сфере цифровизации», но туда был очень большой конкурс, поэтому мне предложили стажировку в центре государственных услуг.

О том, что попал в «Мои документы», Сергей ни капли не жалеет. Ему очень нравится работа, тем более что стажировку он проходит во флагманском офисе Центрального округа.

— Я и раньше бывал в центре госуслуг в своем районе Митино, но флагман, конечно, не сравнится с ним, — поделился он.

По словам Сергея, именно здесь собраны все современные технологии и самый полный набор услуг для посетителей. Даже на входе гостей встречает робот, который предлагает проверить здоровье.

— В детстве я вместе с родителями часто бывал в очередях в государственных учреждениях, чтобы получить какую-то справку или документ. О том, что будут такие многофункциональные центры в каждом районе, тогда было только мечтать, — отметил стажер.

Пока что Сергею поручают несложную работу — он проводит термометрию на входе в центр, контролирует наличие масок и перчаток у посетителей. Удается ему применить и свои знания технологий — помогает горожанам разобраться с порталом mos.ru, настроить личный кабинет и прочее. К слову, общение с гостями центра — одна из непростых задач, ведь здесь надо всегда следовать принципам «искреннего сервиса».

— Учусь коммуницировать с людьми, находить подход к каждому, — рассказал Сергей. В будущем он хотел бы остаться работать в «Моих документах» и попробовать себя в роли специалиста по оказанию госуслуг.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития:

— Мы получили свыше 1400 заявок от молодых москвичей на участие в оплачиваемых стажировках социального комплекса «Москва — добрый город». Конкурс составил почти три человека на место. В итоге, как и планировалось, мы выбрали 500 выпускников. Эти ребята показали лучшие результаты во время тестирований и проявили себя на онлайн-собеседованиях. Сейчас они приступили к работе. Стажеры станут частью большой команды социального комплекса. Мы уверены, что эта стажировка будет фундаментом их дальнейшей карьеры.

Читайте также: Очный этап чемпионата творческих компетенций ArtMasters стартовал в Москве