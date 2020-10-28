Мечты сбываются: выпускник столичного психоневрологического интерната рассказал свою историю

Фото: pni13.ru / ГБУ Психоневрологический интернат №13

Почти четыре года назад Женя Блохнов получил от города квартиру и теперь живет самостоятельно. Раньше он проживал в психоневрологическом интернате. Сотрудники учреждения помогли ему найти и реализовать свой талант, получить образование и работу мечты. История Жени — доказательство того, что интернат может стать только началом пути, а возможности каждого человека безграничны.

Увлечение, ставшее работой

Женя вырос в детском доме, окончил специальную школу, а после совершеннолетия был направлен в Психоневрологический интернат № 13. Здесь он увлекся фотосъемкой в кружке «Журналисты». На занятиях изучали теорию написания новостей, мастерство телеведущего, монтаж, фото- и видеосъемку.

— Я приобрел свой первый фотоаппарат-«мыльницу» — тогда еще не очень разбирался в технике. Но даже этот простой агрегат с минимальным набором функций дал возможность практиковать столько, сколько хотелось. Я внимательно слушал рекомендации своих педагогов, последовательно разбирал с ними кадр за кадром. Я чувствовал необычайный душевный подъем, чувствовал, что у меня получается, — рассказывает Евгений.

Уже спустя несколько месяцев занятий в интернате организовали индивидуальную фотовыставку Евгения «Краски осени». В нее вошли тридцать работ, а лучшую фотографию выбирали с помощью интернет-голосования на официальном сайте ПНИ.

— Было волнительно. Я видел результат своего труда и интерес других людей к тому, что я делаю. За выставку меня наградили профессиональным фотоаппаратом. Я им до сих пор пользуюсь и очень благодарен, что меня в интернате поддержали в самом начале профессионального пути, — вспоминает Евгений.

Молодой человек стал осваивать видеосъемку, занялся бегом, научился готовить. На тот момент он жил в отделении интерната, где сами готовят, убирают комнаты, обустраивают их по своему вкусу, учатся планировать свое время. Все это помогает привыкнуть к самостоятельной организации жизни.

— Занятия в кружке, персональная выставка, а затем и запуск авторской программы на телеканале нашего интерната — все это в совокупности послужило отправной точкой к самостоятельной жизни. У парня появилась уверенность в своих силах и стремление двигаться дальше, — рассказывает Татьяна Полякова, начальник сектора реабилитации Психоневрологического интерната № 13.

Молодого человека направили на обучение, где он получил специальность электрика, помогли с трудоустройством, а затем стали готовить к выпуску из интерната в самостоятельную жизнь.

— Параллельно с обучением на курсах я продолжал заниматься видеосъемкой. Очень хотелось работать оператором, но без образования это проблематично, а операторские курсы стоили довольно дорого. Я понимал, что, выйдя из интерната на самостоятельное проживание, смог бы найти работу дворником, но мечтал об одном — снимать видео! — вспоминает Евгений.

Сотрудники учреждения помогли молодому человеку и приняли на работу оператором в ПНИ.

— Своим упорством и трудом Женя достиг высоких результатов. Он поставил перед собой цель — быть видеооператором, а мы старались помочь ему в этом и развивать талант. Приятно, что он продолжает совершенствоваться, не останавливается на достигнутом, — рассказывает Елена Ефимова, ответственный редактор отдела информационных технологий Психоневрологического интерната № 13.

Таким образом, молодой человек нашел работу, где мог реализовать свой талант. А после этого начался путь к другой мечте — жизни в собственной квартире.

Новая жизнь в своем жилье

Евгений прошел комиссию и встал в очередь на получение жилья. Начал заниматься по специальной программе подготовки выпускников к самостоятельной жизни. Парень учился оплачивать счета за коммунальные услуги, оформлять платежные и другие документы, начал копить и распределять свои финансы, обсуждал будущую меблировку квартиры, постепенно приобретал технику, которую планировал забрать в собственное жилье. Жене помогали психолог, социальный педагог и все сотрудники отдела реабилитации.

— Когда я прошел комиссию, еще до конца не верил, что буду жить один. И только когда мы поехали смотреть квартиру, а это была шикарная квартира с просторной кухней и большой лоджией, вдруг осознал, что все, я взрослый, самостоятельный, успешный, — вспоминает Евгений.

День Жени

Уже четыре года молодой человек живет самостоятельно, работает на любимой работе. В восемь утра молодой человек получает задание редакции и отправляется на съемочный объект. В интернате несколько авторских видеопрограмм участников кружка «Журналисты», регулярно проходят концерты и спектакли, работают клубы рукоделия, домоводства, изобразительного искусства, хореографическая студия, лечебно-трудовые мастерские, кукольный театр, много спортивных направлений. Каждый проживающий интерната — потенциальный герой телесюжета. Женя монтирует, архивирует, загружает видео на серверы телеканала. А если остается время, обязательно играет с ребятами из интерната в футбол. К пробежкам его приучила психолог, когда они готовились к выпуску, и с тех пор Евгений пробегает кроссы по 5 километров. Коллеги отмечают, что он стал более аккуратным, даже педантичным в работе, более коммуникабельным и уверенным в себе.

Мечты сбываются

Зимой 2020 года коллеги Жени направили его для участия в проекте «Мы с тобой». В рамках проекта на сайте Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы было рассказано о самых заветных желаниях подопечных социальных учреждений. Москвичи активно подключились к проекту и помогали ребятам в исполнении их мечты.

Благодаря этому проекту Женя побывал в студии городского телеканала. Он присутствовал на записи программ и съемках новостного выпуска, отслеживал работу сразу нескольких операторов, режиссеров и ведущих.

— Это было так круто! Столько разной современной телевизионной техники! Такое потрясающее оборудование! Сразу захотелось понять его технические возможности, освоить и поработать на нем, — вспоминает Женя.

После того как человек посмотрел на работу профессионалов, у него появилась новая мечта.

— Хочу отучиться на оператора кино и телевидения, чтобы получить профессиональное образование для дальнейшей работы и самосовершенствования, — говорит Женя.

А еще он сейчас планирует открытие собственного YouTube-канала.

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