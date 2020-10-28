Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Мечты сбываются: выпускник столичного психоневрологического интерната рассказал свою историю
Фото: pni13.ru / ГБУ Психоневрологический интернат №13

Мечты сбываются: выпускник столичного психоневрологического интерната рассказал свою историю

Марьяна Шевцова

Город

Почти четыре года назад Женя Блохнов получил от города квартиру и теперь живет самостоятельно. Раньше он проживал в психоневрологическом интернате. Сотрудники учреждения помогли ему найти и реализовать свой талант, получить образование и работу мечты. История Жени — доказательство того, что интернат может стать только началом пути, а возможности каждого человека безграничны.

Увлечение, ставшее работой

Женя вырос в детском доме, окончил специальную школу, а после совершеннолетия был направлен в Психоневрологический интернат № 13. Здесь он увлекся фотосъемкой в кружке «Журналисты». На занятиях изучали теорию написания новостей, мастерство телеведущего, монтаж, фото- и видеосъемку.

— Я приобрел свой первый фотоаппарат-«мыльницу» — тогда еще не очень разбирался в технике. Но даже этот простой агрегат с минимальным набором функций дал возможность практиковать столько, сколько хотелось. Я внимательно слушал рекомендации своих педагогов, последовательно разбирал с ними кадр за кадром. Я чувствовал необычайный душевный подъем, чувствовал, что у меня получается, — рассказывает Евгений.

Уже спустя несколько месяцев занятий в интернате организовали индивидуальную фотовыставку Евгения «Краски осени». В нее вошли тридцать работ, а лучшую фотографию выбирали с помощью интернет-голосования на официальном сайте ПНИ.

— Было волнительно. Я видел результат своего труда и интерес других людей к тому, что я делаю. За выставку меня наградили профессиональным фотоаппаратом. Я им до сих пор пользуюсь и очень благодарен, что меня в интернате поддержали в самом начале профессионального пути, — вспоминает Евгений.

Молодой человек стал осваивать видеосъемку, занялся бегом, научился готовить. На тот момент он жил в отделении интерната, где сами готовят, убирают комнаты, обустраивают их по своему вкусу, учатся планировать свое время. Все это помогает привыкнуть к самостоятельной организации жизни.

— Занятия в кружке, персональная выставка, а затем и запуск авторской программы на телеканале нашего интерната — все это в совокупности послужило отправной точкой к самостоятельной жизни. У парня появилась уверенность в своих силах и стремление двигаться дальше, — рассказывает Татьяна Полякова, начальник сектора реабилитации Психоневрологического интерната № 13.

Молодого человека направили на обучение, где он получил специальность электрика, помогли с трудоустройством, а затем стали готовить к выпуску из интерната в самостоятельную жизнь.

— Параллельно с обучением на курсах я продолжал заниматься видеосъемкой. Очень хотелось работать оператором, но без образования это проблематично, а операторские курсы стоили довольно дорого. Я понимал, что, выйдя из интерната на самостоятельное проживание, смог бы найти работу дворником, но мечтал об одном — снимать видео! — вспоминает Евгений.

Сотрудники учреждения помогли молодому человеку и приняли на работу оператором в ПНИ.

— Своим упорством и трудом Женя достиг высоких результатов. Он поставил перед собой цель — быть видеооператором, а мы старались помочь ему в этом и развивать талант. Приятно, что он продолжает совершенствоваться, не останавливается на достигнутом, — рассказывает Елена Ефимова, ответственный редактор отдела информационных технологий Психоневрологического интерната № 13.

Таким образом, молодой человек нашел работу, где мог реализовать свой талант. А после этого начался путь к другой мечте — жизни в собственной квартире.

Новая жизнь в своем жилье

Евгений прошел комиссию и встал в очередь на получение жилья. Начал заниматься по специальной программе подготовки выпускников к самостоятельной жизни. Парень учился оплачивать счета за коммунальные услуги, оформлять платежные и другие документы, начал копить и распределять свои финансы, обсуждал будущую меблировку квартиры, постепенно приобретал технику, которую планировал забрать в собственное жилье. Жене помогали психолог, социальный педагог и все сотрудники отдела реабилитации.

— Когда я прошел комиссию, еще до конца не верил, что буду жить один. И только когда мы поехали смотреть квартиру, а это была шикарная квартира с просторной кухней и большой лоджией, вдруг осознал, что все, я взрослый, самостоятельный, успешный, — вспоминает Евгений.

День Жени

Уже четыре года молодой человек живет самостоятельно, работает на любимой работе. В восемь утра молодой человек получает задание редакции и отправляется на съемочный объект. В интернате несколько авторских видеопрограмм участников кружка «Журналисты», регулярно проходят концерты и спектакли, работают клубы рукоделия, домоводства, изобразительного искусства, хореографическая студия, лечебно-трудовые мастерские, кукольный театр, много спортивных направлений. Каждый проживающий интерната — потенциальный герой телесюжета. Женя монтирует, архивирует, загружает видео на серверы телеканала. А если остается время, обязательно играет с ребятами из интерната в футбол. К пробежкам его приучила психолог, когда они готовились к выпуску, и с тех пор Евгений пробегает кроссы по 5 километров. Коллеги отмечают, что он стал более аккуратным, даже педантичным в работе, более коммуникабельным и уверенным в себе.

Мечты сбываются

Зимой 2020 года коллеги Жени направили его для участия в проекте «Мы с тобой». В рамках проекта на сайте Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы было рассказано о самых заветных желаниях подопечных социальных учреждений. Москвичи активно подключились к проекту и помогали ребятам в исполнении их мечты.

Благодаря этому проекту Женя побывал в студии городского телеканала. Он присутствовал на записи программ и съемках новостного выпуска, отслеживал работу сразу нескольких операторов, режиссеров и ведущих.

— Это было так круто! Столько разной современной телевизионной техники! Такое потрясающее оборудование! Сразу захотелось понять его технические возможности, освоить и поработать на нем, — вспоминает Женя.

После того как человек посмотрел на работу профессионалов, у него появилась новая мечта.

— Хочу отучиться на оператора кино и телевидения, чтобы получить профессиональное образование для дальнейшей работы и самосовершенствования, — говорит Женя.

А еще он сейчас планирует открытие собственного YouTube-канала.

Читайте также: Сергей Собянин: Социальную поддержку в Москве получают более 4 миллионов человек

помощьинтернатМосква
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Урод — это не ругательство

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Россия vs США: ракетно-ядерная дипломатия

Надежда Перфилова
Надежда Перфилова

Московской школе есть чем похвастаться

Олег Сыров
Олег Сыров

Каково на вкус «горячее удовольствие»

Никита Масленников
Никита Масленников

Как мы будем жить без банков

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбросите телевизор на помойку

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Водонаева, вон из такси!

Все мнения
О проекте