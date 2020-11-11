Системная поддержка: как предприятия обрабатывающей промышленности Москвы работают в условиях пандемии

Ведущий менеджер одного из столичных промышленных предприятий Екатерина Иванникова держит в руках упаковки для молока и сливок, которые производит их компания. Девушка выбрала работу на этом производстве из-за хороших условий труда и достойной зарплаты / Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Московские предприятия обрабатывающей промышленности последние годы показывают устойчивый рост. «Вечерняя Москва» выяснила, что помогает им работать в этих сложных условиях.

В столице работают более 700 средних и крупных предприятий обрабатывающей промышленности. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, с 2010 года доля этой отрасли в структуре валового регионального продукта выросла на 3,4 процентного пункта и составила 16,2 процента.

— Вместе с увеличением объемов производства растет и доход работников предприятий. Так, с 2010 года к концу 2019-го заработная плата сотрудников предприятий обрабатывающей промышленности с учетом инфляции выросла на 60 процентов, — отметил заммэра.

Владимир Ефимов подчеркнул, что положительная динамика сохранилась и в этом году.

— За период с января по июль среднемесячная зарплата в обрабатывающей промышленности столицы на 5,3 процента больше, чем в аналогичном периоде 2019 года, — сказал он.

Между тем руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров рассказал, что за последние три года самый активный рост заработной платы зафиксирован у работников предприятий по производству бумаги, готовых металлических изделий и электрического оборудования.

— С 2017 года активнее всего увеличивались доходы сотрудников предприятий по выпуску бумаги и бумажных изделий, рост составил 67 процентов, или 55,4 процента с учетом инфляции, — уточнил он.

Сохранять довольно устойчивые позиции и продолжать развиваться столичным предприятиям помогают системные меры городской поддержки: отсрочки и освобождение от налогов, субсидии на оборудование и проценты по кредитам и многое другое.

На одном из московских предприятий, производящем упаковку и одноразовую посуду, подтвердили тенденцию к росту зарплат работников.

— В 2010 году в среднем наши сотрудники получали 42 тысячи рублей, а сейчас — более 72 тысяч, — рассказал генеральный директор предприятия Александр Абалаков. — Даже по сравнению с прошлым годом есть рост — было 68 тысяч в 2019 году.

В целом ситуация в обрабатывающей отрасли развивается стабильно. По словам Абалакова, в мае даже было небольшое увеличение спроса на их продукцию, но самое главное — за все время пандемии заказов меньше не становилось.

— Большую помощь, конечно, оказывает правительство Москвы. Мы получили в этом году субсидию в размере 10 миллионов рублей на проценты по кредиту и на поставку нового оборудования, — уточнил он.

Благодаря этому компания запустила новый участок производства одноразовой посуды.

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