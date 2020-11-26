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Центр «Профессионал» помог многодетной москвичке стать разработчиком онлайн-курсов
Многодетная москвичка Александра / Фото: Департамент труда и социальной защиты населения Москвы

Центр «Профессионал» помог многодетной москвичке стать разработчиком онлайн-курсов

Марьяна Шевцова

Город

Когда дети вырастают, многие мамы с нетерпением ждут внуков, чтобы снова с головой окунуться в воспитание, а некоторые — спешат учиться. Именно так и поступила Александра Куропатова, студентка Центра «Профессионал». Сейчас она удаленно учится на программе «Разработка дистанционных курсов». В преддверии Дня матери «Вечерняя Москва» рассказывает историю многодетной москвички.

Шанс вернуться на работу

По образованию учитель русского языка и литературы Александра долгое время преподавала в школе, занимала должность редактора в издательстве, но последние восемь лет не работала, потому что была в декрете и воспитывала шестерых детей. Когда малыши подросли, Александра задумалась о том, как возвращаться в профессию, повысить свои компетенции или даже освоить новую специальность. Эти мысли и привели ее в центр «Профессионал».

— Очень заинтересовала программа «Разработка дистанционных курсов». Эта специальность, с одной стороны, для меня новая и интересная, а с другой — хорошо сочетается с основной профессией. Параллельно с обучением в центре я прохожу курсы профессиональной переподготовки в Институте русского языка на преподавателя русского как иностранного, — отметила Александра.

Прокачать навыки

Большое количество новой информации, множество заданий и дедлайнов не испугали студентку, а, напротив, только подогрели ее интерес, и теперь она с увлечением и азартом рассказывает о своей учебе:.

— Наш курс начался с теоретической базы: дидактика, педагогика, основы методологии обучения — это тот фундамент, без которого невозможно выстроить учебный процесс. Есть видеолекции, текстовые материалы, тесты, вебинары с нашими кураторами и общий студенческий форум, где мы обсуждаем особенности курса и профессии, делимся полезными советами, — рассказала она.

Все обучение ведется дистанционно. Не ограничиваясь рамками теории, студенты под руководством преподавателей пробуют применять свои знания на практике и осваивают необходимые для этого инструменты: изучают сайты, специализирующиеся на подготовке материалов для дистанционного обучения, знакомятся с программами, необходимыми для организации учебного процесса в Сети.

Новые возможности

Александра уже изучила рынок и нашла несколько потенциальных направлений для применения своих новых знаний: можно оформить самозанятость и давать частные онлайн-уроки, рассмотреть вакансии в образовательных онлайн-проектах или разработать собственный курс и выложить его в Сеть. Но главное, в чем она убедилась, проанализировав ситуацию на рынке труда, — ее новая специальность действительно востребована и интересна многим работодателям. С первых дней обучения Александра работает с карьерными консультантами Центра «Профессионал», они помогают слушателям составить резюме, включающее новые компетенции, дают советы, как правильно представить себя потенциальным работодателям, подбирают актуальные вакансии.

— Меня очень вдохновляет обучение, потому что я вижу, как могу вырасти, и верю, что педагог в дистанционном пространстве — это по-настоящему профессия будущего. Я счастлива, что смогла найти такое удачное дополнение для своей основной специальности, которое позволит мне не только трудоустроиться, но и предложить работодателю новые знания и компетенции, — заключила она.

Ознакомьтесь со всеми дистанционными программами Учебного центра «Профессионал» по ссылке. Получить консультацию можно по телефону: +7 (495) 620-48-29;+7 (495) 620-48-29.

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