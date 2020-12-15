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От звонка до трудоустройства: путь соискателя в центре «Моя карьера»
Консультант центра занятости «Моя карьера» Татьяна Гофутян помогает жителям столицы найти работу, в том числе направляет на бесплатное обучение. Именно она помогает записываться на онлайн-курс «Сиделки.Перезагрузка» / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

От звонка до трудоустройства: путь соискателя в центре «Моя карьера»

Марьяна Шевцова

Город

Искать работу можно разными путями: в социальных сетях, через знакомых, на специальных сайтах. Еще один способ — обратиться в столичный центр занятости «Моя карьера». О том, какие услуги он предоставляет, рассказали сами соискатели, которые недавно прошли весь путь поиска работы и успешно трудоустроились.

Елизавета Анохина искала работу воспитателя сразу после окончания педагогического колледжа. Но это оказалось сложнее, чем она думала.

— Я долго была в поисках, зарегистрировалась на сервисах по трудоустройству в интернете, но все это не давало желаемого результата. От знакомых я узнала про центр «Моя карьера» — решила позвонить и записаться на прием. Честно говоря, не ожидала ничего особенного. Но именно здесь мне в итоге помогли, — рассказывает Елизавета Анохина.

Звонок в центр занятости — это первый шаг на пути к карьере мечты. В центре получить услугу могут посетители любых возрастов: выпускник вуза, женщина, воспитывающая детей, и москвич старшего возраста, который мечтает о кардинальных переменах. Это не только содействие трудоустройству, но и индивидуальная помощь в выборе сферы деятельности и развитии карьеры. Ведь далеко не всегда москвичи могут сориентироваться на современном рынке труда, определить свое направление.

Дмитрий Елизарьев долгое время работал в маленьких и крупных компаниях, в том числе на руководящих должностях. Но в какой-то момент остался без работы.

— Я узнал о том, что в Москве есть такой центр — «Моя карьера», когда серьезно задумался о своих дальнейших перспективах. Мне было очевидно, что в своей специализации я достиг потолка, но не знал, куда двигаться дальше. В центре мне помогли определиться с дальнейшим карьерным маршрутом, — поделился Дмитрий.

Карьерный консультант поможет и направит

На первом приеме каждого встречает карьерный консультант. Он становится личным помощником соискателя до самого момента трудоустройства. Консультант предлагает вакансии, выясняет, существуют ли трудности, мешающие найти работу, и помогает составить индивидуальный план развития карьеры.

Также в процессе профессионального самоопределения соискатель может воспользоваться помощью психолога и устранить внутренние барьеры, которые препятствуют успешному поиску. Справиться со страхом после длительного декрета или неуверенностью в своей квалификации.

— Пока мы искали работу в педагогической сфере, я пообщалась с психологом, избавилась от неправильных установок и посетила групповые консультации. В то же время, пока подбирали работу по специальности, я подрабатывала в Концертном зале имени Чайковского. Эту вакансию мне тоже предложил карьерный консультант. А через несколько месяцев меня официально оформили воспитателем в детский сад. Очень рада, что все сложилось именно так! — делится впечатлениями Елизавета Анохина.

От первой встречи со специалистом до момента трудоустройства может пройти несколько месяцев. За этот период в центре можно пройти компьютерное тестирование, которое определит профессиональные интересы, способности, особенности мотивации, сильные стороны и личностные качества человека. Результаты тестирования позже обсуждаются вместе с экспертом. На основе этих данных консультант рекомендует соискателю консультации и обучающие занятия, которые проходят в центре.

— Благодаря профориентационным занятиям я понял, в чем хотел бы развиваться. Специалисты помогли сформировать индивидуальную программу из тестов, групповых занятий и личных консультаций. Я освоил множество эффективных технологий поиска и понял, как позиционировать себя перед работодателями. Главное, все это дало результат: я устроился в крупную строительную компанию, — говорит Дмитрий Елизарьев.

Занятия в центре — для всех и каждого

Очень многие соискатели переживают из-за своих личных качеств, не умеют составлять резюме, теряются на собеседовании. Чаще всего именно это и мешает им трудоустроиться. «Я не смогу влиться в новый коллектив, боюсь растеряться при конфликте, впадаю в ступор, когда на меня вешают сразу несколько задач», — такие признания от соискателей тоже нередки. Поэтому одна из задач центра «Моя карьера» — помочь соискателям развить универсальные навыки: личностные, социально-поведенческие, цифровые компетенции. Именно они дают конкурентное преимущество и обращают на себя внимание работодателей.

— Мы с мужем узнали о существовании центра «Моя карьера» и стали посещать все занятия и тренинги, где узнали, как пройти собеседование, как составить резюме и презентовать себя работодателю. Это дало нам отличный старт, появились силы для новых свершений. Благодаря полученным знаниям нам с мужем удалось найти работу. Я устроилась воспитателем в детский сад, а супруг — мастером в шиномонтажное предприятие, — рассказала Мария Груздева.

Ежедневно эксперты центра проводят бесплатные тренинги, консультации и онлайн-занятия, благодаря им соискатели могут стать уверенными в себе и востребованными на современном рынке труда специалистами. Например, на групповой консультации «Мои сильные стороны для трудоустройства» все желающие смогут определить свои положительные стороны и навыки, научатся грамотно говорить о них в резюме и уверенно рассказывать о своих достижениях на собеседовании.

Консультация «Как преодолеть коммуникативные барьеры при трудоустройстве» научит соискателей находить общий язык с разными собеседниками. Специалисты центра расскажут, как справиться со стеснением при знакомстве с новыми людьми, и предложат ряд упражнений для подготовки к успешному собеседованию.

А на вебинаре «Собеседование» эксперты «Моей карьеры» расскажут о разных форматах современных собеседований. Участники тренинга смогут прорепетировать предстоящую беседу с работодателем, проработать характерные ключевые вопросы интервью.

Поиск подходящих вакансий

Если человек четко знает, где и кем он хочет работать, сотрудник подбирает вакансии из базы центра и других ресурсов, проводит анализ резюме и помогает подготовиться к собеседованию. Специалист поддержит даже после трудоустройства, чтобы каждый клиент смог максимально комфортно адаптироваться к новому месту работу.

Анастасия Елисеева окончила колледж сферы услуг в июне 2020 года и мечтала работать поваром. Но поиски давались тяжело, а предложения на рынке не устраивали.

— Мама подруги посоветовала обратиться в центр «Моя карьера», где одно из первых собеседований привело меня к работе мечты! Когда я пришла на консультацию, мне сразу же выдали список подходящих вакансий. За неделю я всех обзвонила, прошла конкурсный отбор и в итоге выбрала для себя самый подходящий вариант. Теперь я работаю поваром в Газпроме. Мне повезло, ведь компания серьезная и крупная. У меня есть уверенность в завтрашнем дне, — рассказывает Анастасия.

Открыть свое дело легко!

Если цель клиента — открыть свое дело или стать самозанятым, центр «Моя карьера» поможет и в этом. Регулярно в центре проходят групповые и индивидуальные консультации для тех, кто готов превратить свое хобби в источник заработка. Специалисты помогают разобраться в особенностях налога на профессиональный доход, узнать о преимуществах оформления статуса самозанятого и сделать выбор в пользу легализации своей деятельности. С помощью модульных программ люди самых разных возрастов и уровня подготовки могут получить базовые профессиональные знания и навыки для запуска своего дела.

Например, программа «Я — молодой копирайтер» помогает стать самозанятым, учит писать тексты и взаимодействовать с клиентами. Курс «Инстаграм» для бизнеса» дает знания, необходимые для продвижения своего бизнеса через канал, наиболее эффективный для большинства направлений самозанятости. Программа «Самозанятость онлайн» дает необходимые знания по использованию в бизнесе формата вебинаров. Творческие мастер-классы помогают увидеть возможности творческой реализации, которая может приносить доход (ткачество, декупаж, создание натуральных свеч, создание елочных игрушек и др.). Большим успехом пользуется мастер-класс «Поиск идей для самозанятости» — это мероприятие для тех, кто ищет свою нишу для создания микробизнеса.

— Я давно хотел открыть свое дело. Уже несколько лет мы вместе с сыном делаем мебель своими руками. Но хотелось выйти на новый уровень, привлечь больше клиентов. Также мне было очень важно разобраться в тонкостях оформления своей организации. Я получил ответы на все свои вопросы, и уже через месяц после занятий и консультаций в центре «Моя карьера» у меня увеличился поток клиентов в два раза! — рассказал Евгений Кныш, участник вебинара.

Для консультации специалиста, подбора вакансии или обсуждения сценария построения своей карьеры необходимо записаться по телефону +7 (495) 870-44-44. Узнать о ближайших мероприятиях в центре можно на сайте моякарьера.москва в разделе «Афиша». В этом году соискателям стала также доступна возможность записаться на прием на сайте mos.ru.

Читайте также: Программы правительства Москвы для выпускников и студентов вузов дают возможность молодым специалистам начать карьеру

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