Дмитрий Саблин: Волонтеры помогали пожилым людям, многодетным семьям, медикам

Депутат Госдумы Дмитрий Саблин (четвертый справа) на встрече с врачами Московского клинического центра инфекционных болезней «Вороновское» / Фото: Василий Плиткин, «Вечерняя Москва»

Депутат Государственной думы от крупнейшего Новомосковского избирательного округа столицы, первый заместитель председателя Всероссийской организации «Боевое братство» Дмитрий Саблин поздравил москвичей с наступающим Новым годом и рассказал «Вечерней Москве» об итогах уходящего года.

— Завершается 2020 год — один из самых непростых в новейшей истории человечества, — рассказал Дмитрий Саблин. — Многим он запомнится как год потрясений, потерь, год, когда мы столкнулись с неожиданным и опасным врагом — смертельным коронавирусом. Однако, несмотря на все сложности, уходящий год был годом памятных событий.

2020 год стал для нас Годом памяти и славы, напомнил депутат. Это год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Год ратных и трудовых подвигов.

— К сожалению, эпидемия внесла свои коррективы в празднование юбилея Великой Победы, но мы все равно достойно отметили этот праздник, — сказал Дмитрий Саблин. — 500 ветеранов, проживающих в Новой Москве и Западном административном округе столицы, получили подарки и продуктовые наборы от «Волонтерской роты» Всероссийской организации «Боевое братство». Наши волонтеры были одеты в военную форму красноармейцев времен Великой Отечественной войны. Видеть их было для ветеранов настоящим праздником. К тому времени они уже больше полутора месяцев находились на обязательной самоизоляции.

По словам депутата, волонтеры регулярно помогали пожилым людям, многодетным семьям, медикам. Свыше 10 тысяч человек получили помощь. Волонтеры приносили им на дом продукты и медикаменты, книги из библиотек. В больницы и поликлиники, перепрофилированные под работу с больными коронавирусом, было доставлено 4 тонны продуктов. Волонтеры «Боевого братства» раздали жителям Москвы более 15 тысяч масок. Больше двух месяцев добровольцы развозили горячие обеды и средства защиты в московские больницы и на подстанции скорой помощи.

— Забота о врачах стала важнейшим направлением нашей благотворительной работы, — отметил Дмитрий Саблин. — Новомосковский округ оказался передовым рубежом в борьбе с коронавирусом. В знак благодарности медикам волонтеры создали два тематических граффити — в Десеновском поселении ТиНАО и на подстанции скорой помощи в Троицке.

Депутат Государственной думы от крупнейшего Новомосковского избирательного округа столицы, первый заместитель председателя Всероссийской организации «Боевое братство» Дмитрий Саблин / Фото: Василий Плиткин, «Вечерняя Москва»

Волонтеры «Боевого братства», работавшие в период пандемии, стали сплоченной командой единомышленников. Их работу высоко оценили власти столицы. 5 декабря, в День воинской славы России они вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным приняли участие в церемонии возложения цветов к памятнику маршалу Георгию Жукову и к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

— Работа «Боевого братства» не ограничивается волонтерской деятельностью, — рассказал Дмитрий Саблин. — Сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодежи — важные направления деятельности, реализации которых мы уделяем особое внимание. В этом нам помогают московские власти. В 2020 году при активной поддержке «Боевого братства» в Ново-Переделкине был открыт Мемориал погибшим при исполнении воинского долга. Этот памятник воины-интернационалисты, ветераны локальных войн и военных конфликтов ждали 20 лет. Также в Щаповском поселении на территории Куриловской школы № 2075 был открыт памятный знак Евгению Родионову.

Депутат поблагодарил столичные власти и лично мэра Сергея Собянина за благоустройство территорий Новомосковского и Троицкого округов. По его словам, за 8 лет население ТиНАО выросло в два с половиной раза. Одновременно с жилыми корпусами и коммерческими объектами здесь строится социальная инфраструктура, развиваются дорожно-транспортные сети. По мнению Дмитрия Саблина, благодаря Сергею Собянину у московского метро нет конечных станций — оно будет тянуться до самого края, пока мы не соединим весь город единой транспортной инфраструктурой. В 2020 году уже введено в эксплуатацию 14,3 километра линий и шесть новых станций метро.

— Сделано много, но предстоит сделать еще больше, — говорит депутат. — Город прислушивается к запросам своих жителей и развивается. Это важно. Новая Москва — один из самых динамично развивающихся регионов мира. То, что вчера было проблемой ТиНАО, имею в виду здравоохранение и дороги, сейчас становится преимуществом. Теперь здесь лучшая социальная инфраструктура. И это только начало. Школы, медицинские центры, поликлиники, современные дорожно-транспортные развязки, новые дороги — все это построено в рекордно короткие сроки.

В декабре прошлого года завершилось строительство первой очереди больницы в Коммунарке. По мнению депутата, этот объект — яркий пример того, с каким вниманием Москва относится к развитию новых территорий. В Сосенском должна была появиться обычная городская больница, а построили лучший в Европе медицинский комплекс.

В апреле, в разгар борьбы с пандемией, в поселении Вороновское открылся Московский клинический центр инфекционных болезней. Его построили за рекордные 34 дня! И это не временный стационар, а полноценная больница, которая отвечает всем требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности.

Москва — по-настоящему комфортный город, считает Дмитрий Саблин. Столичные власти делают все возможное, чтобы с каждым днем москвичи чувствовали себя лучше, комфортнее и безопаснее.

— Провожая этот год, хочу поблагодарить всех избирателей, — отметил Дмитрий Саблин. — За их неравнодушие, инициативы, наказы. Год провожаем не без боли утрат, но мы убедились, что общая беда сплотила нас. Я искренне верю, что впереди нас ждет лучшее время. Отдельно хочу поблагодарить медицинских работников за их колоссальный труд и самоотверженность. Они — настоящие герои! Низкий им поклон! Если бы не они, этот год мог стать для нас еще более сложным и трагичным. В наступающем году хочу пожелать всем здоровья, семейного благополучия, счастья! Впереди нас ждет много работы, и я уверен, что вместе мы справимся.

СПРАВКА

Всероссийская общественная организация «Боевое братство» является правопреемником Всероссийского общественного движения ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Боевое братство» и Союза общественных объединений «Боевое братство». Защищает права ветеранов войн, локальных конфликтов, их семей, вдов и сирот. Имеет отделения в 85 субъектах России и в городе Байконуре. Председатель организации — Герой Советского Союза, генерал-полковник Борис Громов.

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