Капотня. Перезагрузка. На месте рабочей слободки появился современный комфортабельный район

Руководство Дворца культуры в Капотне — Яна Котова, Сергей Кузьмин, Мария Кремнева, Татьяна Зоря, Дмитрий Богданов — очень довольно преображением театрального зала / Фото: Сергей Шинов

Этот год жителям Капотни запомнится не только пандемией. Район, по сути, пережил второе рождение. Здесь, на берегу Москвы-реки, обустроили огромный красивый парк. А в местном дворце культуры открыли великолепный театральный зал, модернизация которого прошла в рамках программы социальных инвестиций «Родные города», которую ведет компания «Газпром нефть». О преображении Капотни — в сегодняшнем выпуске тематической страницы «Городская среда».

Теперь Дворец культуры в Капотне не узнать: в зале появились новые кресла, установлено самое современное звуковое и световое оборудование, видеопроектор, новый рояль, микрофоны и беспроводные радиосистемы.

Хоть мюзикл, хоть конференция

— Обновление Дворца культуры — часть общемосковского тренда, когда все находится рядом и удобно для посещения. Жители Капотни с нетерпением ждали открытия такого современного и функционального театрального зала. Теперь в шаговой доступности есть все для занятий в творческих кружках и студиях. Возможности зала позволяют принимать на сцене самые яркие и интересные постановки. Не сомневаюсь, что вскоре жители района вполне могут увидеть в здесь знаменитых на всю страну артистов. Важно отметить, что это стало возможным благодаря работе, проведенной Московским нефтеперерабатывающим заводом, который активно участвует в развитии района на протяжении многих лет, — подчеркнул заместитель председателя Госдумы, депутат от Люблинского одномандатного округа Москвы Петр Толстой.

Большой театральный зал площадью почти 700 квадратных метров вмещает более 500 зрителей. Причем часть мест рассчитана на людей с ограниченными возможностями здоровья. Расширены проходы в партере, обустроен центральный проход для удобства посетителей при рассадке, установлены современные комфортные кресла.

Модернизировали механику сцены, благодаря чему открылись новые возможности зала. Например, теперь можно размещать сценические площадки, декорации и реквизит на вращающемся на 360 градусов круге. Также установлена новая автоматическая система открытия и закрытия занавеса.

Световое оборудование театрально-концертного зала полностью заменили. Теперь на сцене можно создать новые спецэффекты: например, туман. А еще весь сценический свет можно будет пропускать через фильтры.

«Зазвучит» зал тоже по-новому. Обновленное оборудование позволит проводить не только концерты коллективов художественной самодеятельности, но и выведет площадку на совершенно новый уровень.

После столь масштабной модернизации в театрально-концертном зале можно организовывать мероприятия самого разного профиля: крупные конференции городского масштаба, концерты звезд шоу-бизнеса, спектакли ведущих театров Москвы, фестивали международного уровня, показ фильмов и другие.

Так что местным жителям теперь совсем не обязательно тратить время на поездку в центр, чтобы приобщиться к интересной культурной программе. События по вкусу можно будет выбрать и из афиши собственного ДК. Планируется, что средняя посещаемость учреждения увеличится в полтора раза, до девяти тысяч человек в год. Модернизацию театрального зала провел Московский нефтеперерабатывающий завод, расположенный по соседству в Капотне.

Настоящая «Гармония»

И это не единственный вклад предприятия в жизнь района. Так, весной семьям районного центра «Гармония» передали наборы для дистанционного обучения и развития детей в период самоизоляции. Заводчане собрали комплекты, в которые входят аксессуары для персональных компьютеров, а также развивающие игры для дошкольников. Что особенно приятно, все 70 наборов были сформированы с учетом запросов семей.

Завод традиционно поддерживает Центр семьи и детства «Гармония». В течение года реализуются совместные экологические и образовательные проекты. В предыдущие годы вместе с детьми центра работники предприятия выпускали лебедей в районный пруд в Капотне. Благодаря этой традиции у детей появилась возможность знакомиться с природой, причем рядом с домом. А еще ежегодно в День знаний МНПЗ проводит акцию «Собери ребенка в школу». Волонтеры предприятия участвуют и в новогодних поздравлениях детей. В этот раз большинство активностей, конечно, прошло онлайн.

— Часть проектов в связи с режимом самоизоляции в этом году проходила в измененном формате. При этом для нас по-прежнему важно, чтобы дети социального центра имели все возможности для комфортного времяпрепровождения. Мы уверены, что собранные комплекты помогут им как в обучении, так и при общении с близкими, что не менее важно в сложившейся ситуации, — отметила заместитель генерального директора предприятия по персоналу Наталья Кайзер.

— Московский НПЗ, расположенный в нашем районе, всегда чутко отзывается на нужды семей социального центра «Гармония». Волонтеры предприятия активно участвуют в жизни центра, узнают, какую помощь необходимо оказать, и вовремя помогают. Спасибо предприятию за такой ответственный подход, — отметила заведующая филиалом «Капотня» Центра семьи и детства «Гармония» Софья Панченко.

Спасибо деду за Победу

А еще завод в этом году восстановил в Капотне памятники, посвященные Победе в Великой Отечественной войне. Реставрация мемориалов стала важным проектом в год празднования 75-летия Победы.

Памятники воинам — жителям Капотни, погибшим в Великой Отечественной войне, и воинам-нефтяникам Московский НПЗ восстановил по запросу жителей района. В ходе проведенных работ монументам вернули первозданный вид: укрепили постаменты, воссоздали формы скульптур и 30-метровую стелу.

— Московский НПЗ был построен в 1938 году и в военное время внес неоценимый вклад в нашу общую Победу, снабжая топливом фронт, — отметил на церемонии открытия заместитель председателя Госдумы, депутат от Люблинского одномандатного округа Москвы Петр Толстой. — Сотрудники завода предприняли нечеловеческие усилия, чтобы спасти предприятие, защитить его от вражеских авианалетов. Завод не останавливался ни на секунду, даже тогда, когда все цеха были заминированы на случай захвата немцами. Мы должны помнить и чтить подвиг каждого, кто жертвовал своей жизнью для спасения Родины. Мы должны знать и уважать свою историю. Восстановление памятников — это лишь небольшая часть той работы, которую нам еще предстоит провести для сохранения исторической правды.

Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель Мосгордумы Инна Святенко считает:

— Очень важно, что выполнена просьба жителей. В Москве продолжается масштабная программа реставрации и восстановления памятников. Появляются новые точки, где монументы становятся центрами современного общественного пространства, где приятно и комфортно находиться. Благодаря вниманию Московского НПЗ к социальным проектам сегодня и в Капотне таких мест стало больше.

Префект Юго-Восточного округа Москвы Андрей Цыбин считает, что сегодня Юго-Восточный округ представляет собой одну из самых зеленых и комфортных для жизни и для отдыха территорий Москвы с богатейшей историей и культурным наследием, которые горожане бережно хранят.

— Хочу отметить, что большая заслуга в этом принадлежит Московскому НПЗ, который активно откликается на все наши проекты, касающиеся как сохранения истории округа, так и его будущего, прежде всего развития инфраструктуры, — пояснил префект.

Генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер добавил:

— Для нас дело чести — сделать именно такой вклад в благоустройство района и сохранение истории. У каждого в семье есть те, кто сражался за Родину. Отсюда в 1941 году прямо на фронт уходили работники Московского нефтеперерабатывающего завода. Здесь оставались те, кто трудился в тылу на благо Родины, благодаря им производство не останавливалось ни на минуту. Восстановив монумент воинам-нефтяникам, мы хотим отдать дань памяти всем, кто приближал Победу.

Разгрузить уличные парковки

Заметно меняется и транспортная инфраструктура Капотни. На территории завода в этом году открылась новая автостоянка для сотрудников. Площадка из 535 парковочных мест позволит снизить транспортную нагрузку в районе, убрав автомобили сотрудников с городских парковочных мест.

Сейчас, кстати, готовится вторая очередь проекта, которая увеличит количество мест до 800 — уже к концу 2021 года. Работы идут в соответствии с обязательствами, ранее данными предприятием городу.

Новая парковка стала частью комплексной программы развития главного завода Капотни, которая предполагает обновление технологического оборудования, административных и бытовых зданий.

Благодаря современным технологиям новые объекты компактно расположены, а освободившиеся площади МНПЗ задействует в том числе под социально значимые проекты. Новая автостоянка обустроена вместо двадцати выведенных ранее из эксплуатации хозяйственных построек.

— В ходе программы развития завода мы не только планомерно обновляем технологическое оборудование и тем самым сокращаем влияние на окружающую среду, но и продолжаем уделять внимание инфраструктуре Капотни. Каждый год с учетом запроса жителей реализуются проекты озеленения, модернизации спортивных сооружений и объектов культуры, — подчеркнул генеральный директор предприятия Виталий Зубер.

— Мы уже видим, как преобразился район Капотня: в ходе городской программы благоустройства пешеходные дорожки стали удобными, приведены в порядок дворы, скверы и набережная. Хочу отметить, что и в транспортном вопросе видны значительные изменения в лучшую сторону. Для автомобилей появились парковочные карманы. Спасибо и Московскому НПЗ за то, что в срок, как мы и договаривались, открыта новая автомобильная стоянка. И городское благоустройство, и модернизация завода направлены на то, чтобы жителям было комфортнее в своем районе, — отметила председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

Лиственничная роща и яблоневый сад

А еще этой осенью волонтеры предприятия высадили лиственницы в новом парке района Капотня на берегу Москвы-реки. Акция состоялась при участии руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антона Кульбачевского и председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Инны Святенко. В этом году традиционная высадка лиственничной рощи проходит уже в шестой раз.

— Лиственничная роща станет прекрасным дополнением к экологическим проектам нового парка в Капотне — это и уголки живой природы, и сохраненная экосистема поймы реки. Чистый воздух говорит о том, что модернизация производства, которую Московский НПЗ проводит в последние годы, значительно улучшила качество атмосферы в этом районе. Новый парк — пример того, как зеленые зоны могут гармонично существовать рядом с современным промышленным объектом в городе, — отметил Антон Кульбачевский.

Инна Святенко призналась, что с большим удовольствием приняла участие в акции по высадке лиственничной рощи и поддерживает прекрасную традицию предприятия.

— В новом парке уже многое сделано для отдыха и прогулок: организованы велодорожки и променады, есть детские площадки и точки для пикников. Парк становится настоящей жемчужиной обновленного района Капотня, — подчеркнула Инна Юрьевна.

Генеральный директор Московского нефтеперерабатывающего завода Виталий Зубер добавил, что МНПЗ активно поддерживает проекты благоустройства и озеленения в Юго-Восточном округе столицы.

— Лиственничная аллея уже несколько лет существует в парке 850-летия Москвы, возрожден яблоневый сад в Капотне. Для нас важно поддерживать эти традиции. За десять лет волонтеры предприятия вместе с жителями в рамках таких акций высадили более тысячи деревьев, — уточнил директор.

Мероприятие приурочено к юбилею Победы в Великой Отечественной войне — в память о дате высажено 75 саженцев. У места высадки деревьев посетители парка могут в режиме онлайн узнать о подвигах героев-нефтяников и об истории Московского нефтеперерабатывающего завода в годы войны. Для этого установлен стенд с QR-кодом интерактивного проекта завода.

Вот так завод помогает благоустраивать самую известную промышленную окраину. И сейчас это один из наиболее симпатичных спальных районов в столице. Из рабочей окраины Капотня превратилась в уютный уголок Москвы, где можно интересно и с пользой проводить время.

КСТАТИ

Обновление Дворца культуры — часть общемосковского тренда. Столичный Департамент культуры реализует программу «Театр рядом». «Наш проект стал продолжением программы «Мой район», — рассказывает замруководителя столичного Департамента культуры Москвы Леонид Ошарин. — Во время открытия одного из культурных центров мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в районах появляются современные площадки, приспособленные для театральных представлений. Рабочее название изначально было «Театр шаговой доступности», но вскоре мы его заменили на «Театр рядом». Это пока пилотный проект. В городе около 15 культурных центров имеет площадки, на которых могут играть спектакли. Наибольшим успехом пользовались детские спектакли». Впрочем, не только. В рамках программы театр «Ленком» дал в культурном центре «Москвич» свой знаменитый спектакль «Юнона и Авось», а в центре культуры и искусства «Меридиан» — спектакль «Американские горки». Так что и жители Капотни вполне могут увидеть в своем районе знаменитых на всю страну артистов.

ФАКТЫ

Благодаря модернизации Московский НПЗ улучшает производственные и экологические характеристики. Завод уже в четыре раза сократил воздействие на окружающую среду, увеличил производство необходимого для города автомобильного и авиационного топлива.

Ключевым событием модернизации МНПЗ в 2020 году стало начало работы комплекса нефтепереработки полного цикла «Евро+». Объект заменил пять устаревших установок, повысил надежность поставок топлива на рынок столичного региона и сократил энергопотребление производства.

На экономию водных ресурсов направлена работа биологических очистных сооружений «Биосфера». Инновационный комплекс позволил перевести МНПЗ на замкнутый цикл водопотребления, кратно сократил расход воды и снизил нагрузку на городскую инфраструктуру. Продолжается внедрение первой в отрасли автоматизированной системы мониторинга воздуха, данные которой направляются в надзорные органы. Информация о качестве воздуха также представлена в открытом доступе.

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