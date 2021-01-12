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Участники международных олимпиад рассказали о соревнованиях в онлайне
Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Участники международных олимпиад рассказали о соревнованиях в онлайне

Марьяна Шевцова

Город

В 2020 году международные олимпиады проходили в не свойственном для них удаленном формате. О подготовке к соревнованиям, плюсах и минусах онлайна и отличительных особенностях заданий рассказали победители и призеры важнейших мировых олимпиад.

Семен Савкин, выпускник школы № 57, золото Международной олимпиады по информатике:

О дистанционном формате соревнования

— Новости про олимпиаду выкладывали на официальном сайте. Сначала ее планировалось провести в июле, но 24 мая появилась информация, что она переносится на сентябрь. А через два дня стало известно, что олимпиада переходит в дистанционный формат. К тому моменту было очевидно, что массовые мероприятия не будут проводить еще долгое время, так что оставалось два варианта — либо олимпиаду отменят, либо сделают дистанционной. Конечно, для меня был лучше второй.

О подготовке

— Все тренировочные мероприятия — сборы команды Москвы к всероссийской олимпиаде, Летняя олимпиадная школа, два этапа отбора на международную олимпиаду — перешли в дистанционный формат. На качество это никак не повлияло: разборы и лекции онлайн были не хуже обычных. Раньше у меня уходило много времени на дорогу до места проведения сборов. В этом году его можно было тратить на более интенсивную подготовку — это плюс дистанционного формата. С другой стороны, на дистанционных лекциях преподаватели в среднем получают меньше обратной реакции от учеников, и это минус.

О соревновании

— Я бы выделил два главных отличия дистанционного формата. Во-первых, поскольку площадки проведения олимпиады находятся в разных часовых поясах, время начала могло быть нестандартным. В Москве оба тура начинались в 14:00, что было достаточно удобно. Во-вторых, в этом году не было так называемых output-only-задач. Они, как правило, требуют достаточно ресурсоемких вычислений на компьютерах участников, а так как из-за дистанционного формата их производительность могла быть разной, такие задачи ставили бы нас в неравное положение. Также многие отметили, что задачи в этом году были проще, чем обычно, и, чтобы получить медаль, требовалось набрать больше баллов.

Об ожиданиях

— Перед олимпиадой я решал задачи соревнований аналогичного уровня и получал результаты как лучше, так и хуже. В общем и целом я надеялся на примерно такой же исход и оправдал свои ожидания.

Евгений Епифанов, выпускник школы № 1589, серебро Международной химической олимпиады:

О подготовке

— В конце 10-го класса, после двух всероссийских олимпиад, где я стал призером по математике и участником по химии, начал самостоятельно готовиться к «межнару» по химии: все лето решал олимпиадные задачи, читал вузовские учебники. В учебном году продолжил, учил абсолютно каждый день, в среднем часов по 12. Ко «всеросу» был настроен очень серьезно, и меня немного шокировало, когда за четыре дня до начала его перенесли. 17 апреля стало известно об его отмене. Тем не менее я продолжил подготовку. «Даже если «всероса» не будет, «межнар»-то должен быть», — думал я.

Об отборе

— Все старшеклассники, которые проходили в финал всероссийской олимпиады, могли участвовать в отборе на сборы, в итоге взяли 26 человек. Сборы шли десять дней, в конце у нас была отборочная олимпиада, четверка лучших участников и стала сборной России.

О соревновании

— Олимпиада — это 5 часов и 9 задач на 77 страниц. Так как я очень много готовился, задания сложными не показались. После тура я был уверен, что будет как минимум серебро. В итоге у меня было 88,67 балла из 100, а золото начиналось с 90 — немного не хватило, обидно. По проведению «межнар» не отличался от обычной олимпиады.

О настоящем и будущем

— Я учусь в Высшей школе экономики, параллельно преподаю у олимпиадников в Центре педагогического мастерства, делюсь опытом, а также работаю в Институте органической химии им. Н. Д. Зелинского Российской академии наук. После вуза хочу продолжить заниматься наукой, делать исследования, писать статьи.

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