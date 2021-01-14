Количество нарушений на елочных базарах снизилось в два раза в 2020 году

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

С 21 по 31 декабря 2020 года Госинспекция по недвижимости провела 382 проверки елочных базаров. По результатам контрольно-инспекционных мероприятий было выявлено 14 нарушений, это в два раза меньше, чем годом ранее.

Контрольно-инспекционные мероприятия проводились на елочных базарах, также проверки проводились в местах потенциальных нарушений. Например, на площадках, где ранее размещались незаконные елочные базары.

— По сравнению с прошлым годом количество нарушений снизилось вдвое. Из 14 выявленных нарушений только пять связаны с изменением площади или места торговой точки, девять касались незаконной организации елочных базаров, то есть размещенных вне схемы. При этом нарушений сроков демонтажа не выявлено, все объекты были своевременно демонтированы, освобожденная территория приведена в порядок, — рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Москвы Владислав Овчинский.

Всего в 2020 году в Москве с 21 по 31 декабря работали 207 елочных базаров, которые были включены в схему размещения и располагались в соответствии с установленной площадью и дислокацией, а по окончании работы были демонтированы.

Для елочных базаров, как и для любой торговой точки, в столице существуют свои правила. Любой елочный базар размещается не наобум, а в строгом соответствии с законом — точнее, с двумя постановлениями правительства Москвы. Организация пунктов продаж заранее согласовывается и утверждается в схеме размещения елочных базаров.

Официальные точки оформлены в едином стиле, который утвержден Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы и используется с 2015 года. Это типовые модули-киоски, снаружи облицованные натуральным деревом. А за соблюдением того, чтобы базар работал строго в определенном месте и не выходил за отведенную ему площадь, следит Госинспекция по недвижимости города Москвы.

У «правильного» базара обязательно должна быть вывеска. Не просто броское название, а указание организационно-правовой формы (ООО или ИП) и юридического адреса организации. Также обязательно должна быть информация о режиме работы. Не указана цена? Приходится специально задавать вопрос продавцу? Прайс-лист «где-то затерялся»? Знайте: это серьезное нарушение. Если продавец «вооружен» только калькулятором и отказывается выдать чек — тоже непорядок. На елочных базарах, как и в обычных магазинах, должны быть зарегистрированные кассовые аппараты и терминалы для безналичных платежей. Кстати, ни одной торговой точке нельзя работать без книги отзывов и предложений — вам обязаны ее выдать по первому требованию. Конечно, на виду также должны быть телефоны вышестоящих органов государственного контроля и надзора — управы района, префектуры административного округа, управления Роспотребнадзора.

И, разумеется, продавцы обязаны позаботиться об удобстве покупателей: иметь мерную линейку, чтобы проверить точный рост «зеленой красавицы», а также упаковочные материалы — веревки, сетки, бумага и так далее. Ведь одно дело — елку купить. Другое — привезти ее домой в целости и сохранности.

В декабре 2020 года на елочные базары Москвы привезли отечественные ели, основная их часть была из Пермского края. Там более высокая влажность, и поэтому хвоя пышнее, чем, например, у деревьев из Саратова или с Урала. Российская ель — колючая, но зато у нее самый сильный аромат, возникающий за счет эфирных масел. Они очень полезны для организма и, кроме того, убивают микробы. Ель осыпается раньше всех, но при правильном уходе благополучно простоит в доме пару недель.

Елки и сосны, призванные порадовать вас в новогодние праздники, выращиваются в питомниках. Еще их вырубают на просеках или в тех местах, где они будут расти слишком густо. Для лесничеств продажа хвойных деревьев — одна из немногих возможностей заработать дополнительные деньги, которые идут на добрые и полезные дела — например, на заготовку сена для косуль и лосей, установку лотков с солью, которой они обожают лакомиться.

Также на елочных базарах в Москве можно было приобрести заграничные ели из Дании — они отличаются «повышенной пушистостью», густотой ветвей и классической конусообразной формой. Хвоя у них мягкая и практически не осыпается, но совсем не пахнет. Но и простоит такая ель дольше всего! Датские ели привозят из специальных питомников, где за ними ухаживают со строжайшим соблюдением экологических норм безопасности.

В 2020 году коронавирус внес свои коррективы в работу елочных базаров. К обязательным требованиям добавилось наличие масок и перчаток, а также соблюдение социальной дистанции. Ее должны были соблюдать все — и покупатели, и продавцы. Обеспечение соблюдения социальной дистанции в рамках профилактики COVID-19 тоже контролировалось сотрудниками Госинспекции по недвижимости Москвы.

— Даже в разгар предновогодних праздников граждане сохраняли бдительность и на елочных базарах придерживались необходимых мер, — отметил начальник ведомства Владислав Овчинский.

Сокращение числа нарушений на елочных базарах — это результат активной профилактической работы с предпринимателями: так, часть проведенных бесплатных вебинаров Госинспекции была посвящена именно вопросам размещения нестационарных торговых объектов, к которым относятся елочные базары.

Для тех, кто скоро будет готов проститься с новогодней елкой, дадим полезный совет: «отслужившее» дерево не стоит выбрасывать в мусорные баки. Оптимальный и самый экологичный вариант — отдать его в пункт приема елок в рамках столичной акции «Елочный круговорот»: там елки переработают в щепу для дальнейшего использования в сельском хозяйстве, а также для благоустройства улиц и создания экологических троп. Главное — не забыть перед этим очистить елочку от всех новогодних украшений.

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