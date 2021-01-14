Как Москва борется с последствиями снегопада

Сотрудники ГБУ «Гормост» (слева направо): Сергей Умрисин, Андрей Репников, Владимир Харитонов, Андрей Володин и Сергей Сергеев расчищают от снега Парящий мост в парке «Зарядье». Спецтехнику на уникальное сооружение не допускают — расчистка идет вручную / Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

В четверг, 14 января, столичные коммунальщики отчитались об уборке города после снегопада. На расчистку улиц брошено около 60 тысяч работников и почти 10 тысяч единиц техники.

Комплекс городского хозяйства оперативно начал готовиться к предстоящему снегопаду и «сибирской» стуже, как только был опубликован официальный прогноз погоды на ближайшую перспективу. С раннего утра расчищались дворы, техника и люди вышли на уборку общественных пространств.

Столичные власти попросили водителей по возможности пользоваться общественным транспортом — чтобы коммунальщики могли быстрее ликвидировать последствия непогоды.

— В час выпадает по сантиметру снега. Это достаточно большая снежная масса. Поэтому просим всех автолюбителей по возможности воздержаться от поездок по городу на личном транспорте, — обратились к горожанам в Комплексе городского хозяйства. — Общественный транспорт работает в соответствии с графиками, сбоев в их движении нет.

Основная задача не только расчистить улицы, но также обеспечить беспрепятственный и безопасный проход для москвичей и гостей столицы по инженерным сооружениям: подземным и надземным пешеходным переходам, мостам. Усиленные бригады работают на таких сложных сооружениях, как Триумфальная арка или Парящий мост в парке «Зарядье».

Кстати, Парящий мост по своей архитектуре объект уникальный, поэтому к уборке снега на нем применяется особый подход. Эта оригинальная смотровая площадка построена без опоры. Площадь моста составляет 70 метров, а высота над водой в его центральной части — почти 15 метров.

— Деревянное покрытие моста не позволяет использовать при уборке технику. Поэтому она проводится исключительно вручную. Сложность составляет также необходимость обеспечивать круглосуточный доступ посетителей на этот объект, — пояснил начальник участка ГБУ «Гормост» Николай Курбатов. — С пешеходной части моста снег сметают мягкими щетками, собирают и вывозят на территорию парка.

Далее, по его словам, снег перемещают в самосвалы и отправляют на специальные снегоплавильные пункты, где его уже превратят в воду. Дежурят бригады ГБУ «Гормост» постоянно: убирать приходится не только снег, но и мусор, который оставляют здесь посетители. Хотя сейчас, признаются специалисты, из-за морозной погоды в парке гостей не так и много.

Что касается города, то сейчас усилия городских служб направлены на расчистку тротуаров, остановок общественного транспорта, подходов к медучреждениям и транспортным объектам, ведется очистка крыш домов. На каждом здании есть предупреждения об очистке кровель с 8 утра до 17 часов и просьба убрать автотранспорт, чтобы снежные массы не повредили машины.

Особое внимание коммунальщики уделили Новой Москве, где за всеми тепловыми подстанциями закрепили передвижные дизель-генераторы на случай непредвиденных аварий.

К работе в морозы полностью подготовлен и наземный городской транспорт. К холодам готовы и в аэропортах.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Степан Орлов, депутат Московской городской Думы:

— В морозы на дорогах вместо жидких смесей станут использовать более эффективные при температурах ниже –15–20 градусов специальные твердые составы — на основе хлорида магния или калия. Во дворах же и на тротуарах, возле остановок применят комбинированные препараты, которые обладают хорошими антигололедными качествами.

Читайте также: Дорожные службы в Подмосковье перевели на круглосуточный режим работы из-за непогоды