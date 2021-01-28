Как меняются московские поликлиники после капитального ремонта

Администратор филиала № 1 Детской городской поликлиники № 140 Ирина Ухова встречает посетителей в обновленном здании медучреждения, которое недавно открылось после капитального ремонта / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Модернизация поликлиник по новому московскому стандарту учитывает в том числе соблюдение мер эпидембезопасности. В четверг, 28 ноября, «Вечерняя Москва» побывала в одном из медучреждений, открывшихся после капремонта.

В ближайшие несколько лет столичные власти планируют отремонтировать 137 городских поликлиник. Работы в некоторых из них начались еще в прошлом году и, несмотря на пандемию, не прекращались. Благодаря этому в конце 2020-го в столице открылось сразу несколько новых медучреждений. Одно из них — филиал № 1 Детской городской поликлиники № 140 в Северном Тушине.

Еще только на подходе к медучреждению становится ясно — вот оно, современное здание. Рядом с ним находится взрослая поликлиника без ремонта, поэтому колоссальная разница сразу видна. За современным внешним видом кроется и удобство. При входе есть два парковочных пространства для колясок, пандус с плавным углом подъема.

— С другой стороны здания есть еще один такой же вход — для людей с признаками заболеваний, что особенно актуально в условиях пандемии, — рассказала главный врач поликлиники Татьяна Чередникова. — Также сделан отдельный изолированный кабинет, где ведется прием таких пациентов.

Внутри медучреждение — светлое и современное. На входе всем измеряют температуру, посетителей встречают с улыбкой администраторы, которые готовы ответить на любые вопросы и помочь.

Важной особенностью нового стандарта является «умное» зонирование.

— Кабинеты наиболее востребованных специалистов расположены на первом и втором этажах, а на третьем — профильные врачи, — пояснила Чередникова.

Особое внимание уделено навигации. Она сделана так, чтобы пациенту было легко найти любой кабинет. Поскольку это детская поликлиника, то на стенах малыши могут увидеть разных зверьков. Например, у двери одного из кабинетов ярко-синий жираф просит детей не бояться докторов, ведь они очень добрые.

А чтобы ожидание приема не было томительным, на этажах сделаны специальные игровые зоны с детскими стульчиками и игрушками.

Кабинеты врачей тоже преобразились. Там стало значительно светлее, у каждого врача появился прибор для регулирования температуры воздуха в помещении, а еще медикам закупили подставки для ног — чтобы во время долгого рабочего дня сидеть в кресле было удобнее.

— Помните, как раньше всегда была проблема у пациентов, куда же поставить сумку или рюкзак? Теперь для вещей есть специальная подставка, — отметила детский хирург Надежда Макуха.

По словам врача, находиться в кабинете стало гораздо приятнее после ремонта.

— Кроме того, у нас появилось новое оборудование для проведения хирургических манипуляций, которого ранее не было в нашей поликлинике совсем, — добавила Надежда. Высоко оценивают ремонт и жители района Северное Тушино. Москвичка Светлана Горшкова воспитывает двух детей. Со старшей, 15-летней дочерью она часто приходила в старую поликлинику.

— Нам очень нравится, как тут все изменилось, — поделилась Светлана. — Стало уютнее, а врач у нас просто замечательная!

Понравилось Светлане и в кабинете у доктора. По ее словам, стало больше сидячих мест, что важно, когда на прием приходит вся семья.

— Мы и в детской игровой побывать успели, отлично, что их сделали здесь, такие раньше были только в частных клиниках, а теперь есть и в государственных, — добавила она.

СПРАВКА

Дизайн, в котором оформляются модернизированные поликлиники, будет единым для всех отремонтированных зданий. Одним из главных элементов станут оригинальные светильники на потолке. Коридоры и зоны ожидания приема расширят, в них поставят удобные диваны. Для юных посетителей предусмотрены детские уголки, а для врачей — комнаты отдыха.

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