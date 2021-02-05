Рафик Загрутдинов рассказал, как реконструируют Краснобогатырскую улицу

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Руководитель департамента строительства Москвы рассказал о завершении торгово-закупочных процедур, в результате которых определилась подрядная организация для реконструкции Краснобогатырской улицы.

— Работы планируем завершить во втором квартале 2022 года, — сообщил Рафик Загрутдинов. — На первом этапе предстоит построить проектируемый проезд №422, мост через реку Яуза, протяженностью 42,67 метра и подпорные стенки.

По словам главы департамента, контракт на проведение работ будет заключен с ООО «Компания Связьэнергомонтаж МО». В соответствии с условиями контракта, работы должны быть выполнены очень оперативно — в течение всего 14 месяцев.

Как изменится Краснобогатырская улица? Согласно проекту, ширина проезжей части проезда №422 составит 13,5 метра, что обеспечит движение по двум полосам в каждом направлении. Проектируемый проезд обеспечит транспортные связи между Краснобогатырской улицей и проспектом Ветеранов. Движение пешеходов будет организовано по тротуарам, шириной 2,25 метра каждый. Переходить проезжую часть можно будет по наземным регулируемым переходам. Также, по проекту, предусматривается строительство нового светофора на пересечении проектируемого проезда №422 с проспектом Ветеранов.

— Строительство многих крупных городских магистралей в Москве уже завершено, отдельные объекты в строительстве.По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы приступаем к реконструкции первоочередных магистральных улиц районного значения, — добавил Рафик Загрутдинов.