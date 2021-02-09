Рафик Загрутдинов: школу в Ватутинках построим в 2022 году

Школу в деревне Ватутинки, что в Новой Москве, на 1200 учебных мест планируется построить в 2022 году. Об этом заявил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— В настоящее время ведутся проектно-изыскательские работы. К строительству планируем приступить в этом году», — рассказал глава департамента.

Архитектурно-планировочные, конструктивные и технологические решения будут поддерживать принципы современной образовательной среды. Так, предусмотрено зонирование учебных зон, с размещением блока начальной школы отдельно от основной и средней школы. В составе школы проектом предстоит предусмотреть 20учебных классов начальной школы с 1 по 4 классы, 20классов среднейшколы с 5 по 9, и 8 — с 10 по 11 классы, а также медицинский, инженерный и академический лабораторно-исследовательские комплексы, робо-класс с возможностью одновременного проведения занятий у нескольких групп и IT- полигон для практических занятий. Дополнительно школу оснастят оборудованием в рамках проекта «Московская электронная школа».

Что важно, при проектировании здания будет обеспечена доступность для маломобильных групп населения.

— Мы продолжаем строительство объектов образования. Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, строительство учебных заведений — одна из важнейших социальных программ для Москвы, — добавил Рафик Загрутдинов. — С каждым годом подобное строительство становится масштабнее, а сами объекты получают большую площадь и количество мест. Также в новых заведениях повысится удобство аудиторий, классов и актовых залов.