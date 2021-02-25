Переход к весне. Какая погода ждет москвичей 8 марта

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В Международный женский день погода в Москве будет малоприятной: мокрый снег, слякоть и другие атрибуты ранней весны. К чему готовиться жителям столицы, «Вечерней Москве» рассказали синоптики.

По словам ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, в понедельник, 8 марта, ожидается малокомфортная сырая погода.

— Будет идти снег, днем добавится мокрый снег. Ночью подморозит до минус 4–6 градусов, днем будет около нуля. По тем данным, что у нас есть, погода в праздник будет некомфортной — облачной, сырой, с осадками и слякотью под ногами, — заявил метеоролог.

Он уточнил, что ночью образуется гололедица.

Несмотря на мрачный прогноз, Леус призвал воздержаться от категоричных настроений, поскольку до праздника осталась еще почти дюжина дней. За это время погода может резко поменяться в связи с тем, что с началом марта стартует «переход синоптических процессов к весеннему характеру».

— Погода будет меняться чаще и резче. Поэтому все озвученные выше соображения носят предварительный характер, — подчеркнул эксперт.

В свою очередь главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова добавила, что в первую пятидневку марта ожидается небольшая оттепель. По предварительным расчетам, на следующей неделе с понедельника по пятницу в дневные часы будет слабоположительная температура. Слабый минус покажется ближе к ночи, уточнила собеседница «ВМ».

— В целом будут колебания температуры, а в отдельные дни выпадет снег. Причем осадки будут перемежаться, — сказала она.

По ее словам, 8 марта «точно не будет морозов».

При этом ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд пообещал россиянам мартовские морозы до минус 15 градусов.

Читайте также: Медик объяснил, как питаться метеозависимым людям при смене погоды