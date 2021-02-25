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Рафик Загрутдинов: реконструируем Кокошкинское шоссе
Руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов осматривает ход работ / Фото: Наталья Нечаева, «Вечерняя Москва»

Рафик Загрутдинов: реконструируем Кокошкинское шоссе

Никита Миронов  

Город

Завершить реконструкцию участка Кокошкинского шоссе от Минского шоссе до поселения Кокошкино планируется в начале 2022 года. Об этом заявил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

– К работам приступим в начале второго квартала. Предстоит реконструировать около двух километров дорог. После реконструкции дорога местного значения обеспечит движение по двум полосам в каждом направлении, - пояснил глава строительного ведомства столицы.

Подведомственным департаменту строительства ГКУ «Управление дорожно-мостового строительства» объявлен открытый конкурс в электронной форме на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Участок Кокошкинского шоссе от Минского шоссе до территории поселения Кокошкино города Москвы». В соответствии с условиями контракта, работы должны быть выполнены в течение 10 месяцев.

Трасса проектируемого участка автодороги проходит в пределах деревни Зайцево. Далее вне населенного пункта до границы поселения Кокошкино.

В процессе работ предусматривается устройство земляного полотна и современных дорожных одежд. Кроме этого будет перенесена автобусная остановка, построена развязка в одном уровне, но с двумя разворотами, водосток и наружное электроосвещение.

Для удобства пешеходов предусмотрено устроить пять нерегулируемых пешеходных переходов в одном уровне. На каждом из них установят светофоры.

— По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы приступаем к реконструкции первоочередных магистральных улиц районного значения, — добавил Рафик Загрутдинов.

КокошкиноДепартамента строительства города МосквыРафик Загрутдинов
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