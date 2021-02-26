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Госуслуги для арендаторов городской недвижимости можно будет получить только онлайн
Фото: freepik.com

Госуслуги для арендаторов городской недвижимости можно будет получить только онлайн

Василиса Чернявская 

Город

С 1 марта 2021 года оформить разрешения на сделки с арендуемым у города имуществом, внести изменения в договоры аренды и заключить дополнительные соглашения к ним можно будет исключительно в электронном виде. Это значит, что подача заявления на предоставление этих госуслуг, подписание и направление результата будет осуществляться исключительно на mos.ru.

— Физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели смогут обратиться через портал mos.ru за разрешением на оформление сделок, в том числе субаренды, запросить копии правоустанавливающих документов, получить в собственность земельный участок, заключить дополнительные соглашения. Это наиболее востребованные услуги в имущественно-земельной сфере: в 2020 году ими воспользовались почти 20 тысяч раз, — рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

С 1 марта 2021 года в исключительно электронный вид переходят следующие госуслуги для арендаторов городской недвижимости и правообладателей земельных участков:

— предоставление земельного участка в собственность собственникам зданий, сооружений;

— выдача дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, находящегося в городе Москве;

— выдача дополнительного соглашения о внесении изменений в договор аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности города Москвы, за исключением земельных участков и объектов жилищного фонда;

— прекращение права постоянного (бессрочного) пользования и пожизненного наследуемого владения земельным участком ввиду отказа от права;

— возмездное отчуждение недвижимого имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, из государственной собственности города Москвы;

— предоставление согласия на совершение сделок в отношении права аренды земельного участка;

— предоставление согласия на совершение сделок в отношении права аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности города Москвы, за исключением земельных участков и объектов жилищного фонда в городе Москве;

— выдача копий правоудостоверяющих, правоустанавливающих документов.

Самой популярной из них является «Выдача копий правоудостоверяющих, правоустанавливающих документов»: в 2020 году департамент городского имущества получил 13,5 тысячи соответствующих заявлений. На втором месте находится «Выдача дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, находящегося в городе Москве»: 3279 обращений. На третьем — «Выдача дополнительного соглашения о внесении изменений в договор аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности города Москвы, за исключением земельных участков и объектов жилищного фонда»: с запросом по этой услуге обратились более тысячи раз.

В настоящий момент из 35 госуслуг департамента городского имущества 24 доступны в электронном виде. С 1 марта исключительно в электронном виде на mos.ru будет оказываться 21 государственная услуга в имущественно-земельной сфере, еще три госуслуги оказываются одновременно в электронном виде и бумажном.

Онлайн-услуги в имущественно-земельной сфере в столице развивают департамент городского имущества совместно с департаментом информационных технологий и ГКУ «Новые технологии управления». Для получения госуслуг в электронном виде заявителю необходимо зарегистрироваться на портале mos.ru. Для этого юрлицам и индивидуальным предпринимателям необходимо получить электронную подпись. Гражданам для получения услуг требуется регистрация на mos.ru, при этом для ряда услуг заявителям — физическим лицам также необходимо иметь электронную подпись — это услуги, в которых предполагается двустороннее подписание документов. В случае отсутствия у заявителя электронной подписи она будет выдаваться бесплатно. На mos.ru опубликованы подробные инструкции о порядках создания личного кабинета и получения электронной подписи.

Если у гражданина возникли вопросы о регистрации на портале, подаче заявления или по пакету документов, он может получить консультации специалистов департамента городского имущества. Физических лиц очно проконсультируют в двух подразделениях службы «Одного окна»: на территории «Москвы-Сити» в 1-м Красногвардейский проезде (д. 21, стр. 1) и в административно-деловом центре «Коммунарка» в поселении Сосенском (поселок Коммунарка, ул. Сосенский Стан, д. 4, каб. 233).

Также можно воспользоваться видеоконсультациями ДГИ по этим вопросам — запись осуществляется на портале mos.ru. Для этого в каталоге услуг необходимо выбрать услугу «Запись на прием в центр госуслуг и ОИВ», указать соответствующее ведомство — департамент городского имущества, выбрать онлайн-консультацию по интересующему вопросу, а также желаемую дату и время. После этого заявитель получает подтверждение записи в личном кабинете. В указанный день на электронную почту придет ссылка на видеосервис. Общаться со специалистом можно на любом удобном устройстве.

Ранее по теме: Госуслуги по получению земли в Москве полностью перейдут в электронный вид

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