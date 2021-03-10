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Как сейчас работает госпиталь в Вороновском
Слева направо: рентгенолаборант Ольга Попова и заведующий отделением диагностики Наталья Петрова изучают результаты КТ у пациента госпиталя / Фото: Виктор Хабаров /Вечерняя Москва

Как сейчас работает госпиталь в Вороновском

Василиса Чернявская 

Город

10 марта в столичном Департаменте здравоохранения рассказали о работе госпиталя в Вороновском.

Больница в Новой Москве за год оказала помощь более 10 тысячам пациентам с COVID-19. В апреле прошлого года во время первой волны коронавирусной инфекции в столице возникла необходимость увеличить мощности по приему пациентов с коронавирусом. Помимо 13 городских стационаров, перепрофилированных под работу с такими пациентами, было принято решение о строительстве нового современного центра инфекционных болезней «Вороновское».

Стационар был возведен в рекордно короткие сроки: уже через пять недель после начала строительства в Вороновском приняли первых пациентов.

— Общая мощность больницы в Вороновском предполагает размещение до 800 пациентов, при этом каждая койка могла быть трансформирована в реанимационную в течение суток, — сообщили в департаменте.

Медцентр представляет собой совершенно автономный комплекс. Диагностический центр, лаборатория с возможностью проведения более 10 тысяч тестов в сутки, центр санитарной обработки, патолого-анатомический комплекс и даже родовое отделение позволяют центру не зависеть от другой медицинской инфраструктуры и оказывать помощь пациентам в рамках одной клиники.

Центр общей площадью 80 тысяч квадратных метров полностью соответствовал самым строгим требованиям к инфекционной больнице: для пациентов оборудованы боксы с индивидуальной вытяжкой и обеззараживанием воздуха, установлено новейшее диагностическое и реанимационное оборудование, штат полностью укомплектован высококвалифицированными специалистами.

— Новый инфекционный стационар вошел в состав Городской клинической больницы имени Демихова. Его штат составил почти тысячу специалистов, среди которых 250 врачей и 500 специалистов среднего медперсонала, — добавили в Департаменте здравоохранения города.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Переходов, главный врач городской клинической больницы имени Демихова:

— В настоящее время в больнице по-прежнему оказывают всю необходимую помощь больным коронавирусной инфекцией. Однако в дальнейшем, по мере нормализации ситуации, клинический центр «Вороновское» может быть переориентирован на прием больных с любыми инфекционными заболеваниями.

Богатый практический опыт и высокая квалификация медперсонала позволяют с уверенностью говорить о готовности справиться с любыми ситуациями.

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