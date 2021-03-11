Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Рафик Загрутдинов: высоковольтные воздушные линии переложат в подземный коллектор

Рафик Загрутдинов: высоковольтные воздушные линии переложат в подземный коллектор

Никита Миронов  

Город

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в подземный коллектор на Южной рокаде будет переложено около 32-х километров высоковольтных воздушных линий электропередач. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

– Значительная часть Южной рокады пройдет по освобожденным от линий электропередач участкам местности, не затронет зеленые зоны и существующие постройки. Подземное исполнение линий электропередач значительно улучшит эстетический облик города, создаст более благоприятные условия жизни горожан, - заявил глава департамента.

Напомним, работы планируется провести в рамках строительства участков Южной рокады от Пролетарского проспекта до МКАД.

— Мэр Москвы поручил завершить строительство хордовых магистралей в 2023 году, — добавил Рафик Загрутдинов.

Архитектор Сергей Конышев добавляет:

— Проблему ЛЭП посреди города начали решать еще в 2000-е годы. Дело в том, что линии электропередач не только портят облик города, но и «крадут» у города значительную территорию. Под ними, например, нельзя строить жилье, торговые центры и офисы, запрещается организовывать автостоянки, детские и спортивные площадки. Даже парк под ЛЭП не высадишь: высокие деревья могут повредить провода. Поэтому идея убрать провода в подземный коллектор — очень рациональная.

По мнению эксперта, Москве и дальше нужно избавляться от воздушной линий электропередач на своей территории.

— В мегаполисе они выглядят также странно, как вынесенная наружу теплотрасса, — считает эксперт.

Департамент строительства города МосвыСергей СобянинРафик Загрутдинов
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Готов ли ты к труду и обороне

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Еще раз про нелюбовь: о чем пишет «Большая книга»

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«За час до рассвета» всем лучше поспать

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Язык довел Киев до маразма

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Не пускайте Манижу на Евровидение

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Дело врача: когда некому лечить людей в глубинке

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Пещерный феминизм против пещерного сексизма

Все мнения
О проекте