Рафик Загрутдинов: высоковольтные воздушные линии переложат в подземный коллектор

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в подземный коллектор на Южной рокаде будет переложено около 32-х километров высоковольтных воздушных линий электропередач. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

– Значительная часть Южной рокады пройдет по освобожденным от линий электропередач участкам местности, не затронет зеленые зоны и существующие постройки. Подземное исполнение линий электропередач значительно улучшит эстетический облик города, создаст более благоприятные условия жизни горожан, - заявил глава департамента.

Напомним, работы планируется провести в рамках строительства участков Южной рокады от Пролетарского проспекта до МКАД.

— Мэр Москвы поручил завершить строительство хордовых магистралей в 2023 году, — добавил Рафик Загрутдинов.

Архитектор Сергей Конышев добавляет:

— Проблему ЛЭП посреди города начали решать еще в 2000-е годы. Дело в том, что линии электропередач не только портят облик города, но и «крадут» у города значительную территорию. Под ними, например, нельзя строить жилье, торговые центры и офисы, запрещается организовывать автостоянки, детские и спортивные площадки. Даже парк под ЛЭП не высадишь: высокие деревья могут повредить провода. Поэтому идея убрать провода в подземный коллектор — очень рациональная.

По мнению эксперта, Москве и дальше нужно избавляться от воздушной линий электропередач на своей территории.

— В мегаполисе они выглядят также странно, как вынесенная наружу теплотрасса, — считает эксперт.