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Рафик Загрутдинов: строим эстакаду над путями МЦК по Сусоколовскому шоссе

Рафик Загрутдинов: строим эстакаду над путями МЦК по Сусоколовскому шоссе

Никита Миронов  

Город

Строители приступили к монтажу металлоконструкций пролетного строения над путями МЦК разворотной эстакады по Сусоколовскому шоссе в составе Северо-восточной хорды. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— Также ведется монтаж металлоконструкций пролетных строений эстакады съезда на СВХ в сторону Ярославского шоссе. Работы ведутся на участке от Сигнального проезда до 3-го Нижнелихоборского проезда, — уточнил глава департамента.

Напомним, проект предусматривает строительство и реконструкцию улично-дорожной сети от Сигнального проезда до 3-го Нижнелихоборского проезда, включая разворотный путепровод через железную дорогу на Сусоколовском шоссе и направленный путепровод съезда через железную дорогу на Сусоколовском шоссе.

В общей сложности будет построено, и реконструировано более 4,6 километра дорог. Предстоит реконструкция сети улиц районного значения: 3-го Нижнелихоборского проезда, Станционной улицы, проектируемого проезда № 1564А, Ботанической и Гостиничной улиц, а также Гостиничного проезда. Будут построены участок Сусоколовского шоссе от Алтуфьевского шоссе до Сусоколовского путепровода, Сусоколовский путепровод через МЦК, круговое пересечение на Сигнальном проезде, а также съезда с Сусоколовского шоссе на Северо-Восточную хорду в сторону Ярославского шоссе.

На участке от 3-Нижнелихоборского проезда до Сигнального проезда планируется организовать двухстороннее движение наземного общественного транспорта. На пути его следования обустроят остановки с посадочными площадками и павильонами ожидания.

Департамент строительства города МосвыМЦКРафик Загрутдинов
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