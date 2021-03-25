Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Нервный климат и энергетический пинок»: чем грозит запоздалый приход весны в Москву
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

«Нервный климат и энергетический пинок»: чем грозит запоздалый приход весны в Москву

Ростислав Зубков

Город

«Опоздание» весны — это экспериментальный факт, который не страшен сам по себе, но вместе с человеческим фактором грозит «раскачкой» климата. Об этом «Вечерней Москве» заявили климатологи. Они назвали причины задержки сезонов и рассказали, к чему эти процессы могут привести.

Ранее синоптики объявили о наступлении метеорологической весны в столице: в течение нескольких дней температура превышает ноль градусов. При этом известно, что в 2021 году весенняя погода де-факто должна была закрепиться в Москве еще 21 марта, однако этого не случилось.

Комментируя «опоздание» весны, ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии МГУ, главный специалист прогностического центра «Метео-ТВ» Михаил Локощенко заверил, что в этом явлении нет ничего необычного, так как смещение сезонов происходит регулярно. Иногда, говорит эксперт, они могут задерживаться или приходить раньше на 7–10 дней.

— Это естественная природная изменчивость, результат тех или иных синоптических условий, — подчеркнул собеседник «ВМ».

В этом году, по мнению Локощенко, весна не торопилась наступать из-за еще не растаявшего снега, слой которого оказался настолько мощным, что до сих пор противится собственному исчезновению. В связи с этим температура не может быть слишком высокой, поскольку приходящее тепло уходит на растапливание снега, сказал специалист.

— Однако мощный снежный покров говорит нам о том, что влагозапас в почве достаточный, а значит, вероятность засухи в этом году очень маленькая. Если, конечно, не возникнет из ниоткуда какой-нибудь блокирующий циклон, — уточнил он.

«Нервный климат и энергетический пинок»: чем грозит запоздалый приход весны в МосквуФото: Андрей Никеричев / Агентство Москва

В свою очередь руководитель программы «Климат и энергетика» российского представительства Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин назвал опоздание и опережение сезонов экспериментальным фактом, который никак не противоречит глобальному потеплению.

— Дело в том, что человек за прошедшие годы процентов на пять усилил парниковый эффект. Это небольшой сдвиг, но раскачка климата заметна. По сути, у нас в рамках десятилетий растет большая межгодовая погодная изменчивость. Она происходит естественно, но ее усиливает глобальное потепление, которое в свою очередь стимулируется человеком — его, так сказать, добавочным энергетическим пинком, — рассказал собеседник «ВМ».

По его словам, все это приводит к размаху температурных колебаний и ситуациям, когда две недели, например, очень теплого марта сменяются двумя неделями очень холодной погоды в том же месяце. Тенденция на такой «нервный климат и резкие осадки» с годами будет только усиливаться, что чревато ростом числа опасных погодных явлений, полагает Кокорин.

— Мы забываем, что ледяные дожди и смерчи для Москвы — это крайне редкие явления, но они были всегда. А штормовых ветров так вообще стало больше, — добавил он.

2021 год, как считает климатолог, в целом будет холоднее предыдущего. «Запоздалая» весна в контексте обсуждаемой проблемы — это закономерное природное явление, которое тем не менее является сигналом о происходящих в климате переменах, обратил внимание Кокорин.

— Этот год будет холоднее, причем независимо от антропогенного фактора. Серьезную роль во всем этом играет Мировой океан, который поглотит много тепла. Это глобальное явление называется Ла-Нинья, когда тепло уходит из атмосферы в океан, — заключил эксперт.

Читайте также: «Полная уравниловка»: Вильфанд рассказал о погоде в последние дни марта

погода в МосквеМосквавесна
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Никогда не суйте нос в чужой кошелек

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

О страшном маньяке замолвите слово

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

«День без турникетов» поможет найти клиентов и сотрудников

Алексей Коренев
Алексей Коренев

От доллара либо избавляйся, либо храни его до старости

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Как защитить страну: мистические совпадения 80 лет спустя

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Упс, Гарри и Меган уличили во лжи

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кому помешала выставка трупов

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой колцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте