Рафик Загрутдинов: На Ленинском проспекте появится транспортно-пересадочный узел

Фото: Наталия Нечаева, Вечерняя Москва

На базе станций метро «Улица Новаторов» Троицкой линии и станции «Новаторская» Большой кольцевой линии будет создан транспортно-пересадочный узел (ТПУ). Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

ТПУ обеспечит комфортную пересадку пассажиров между двумя станциями метро и наземными видами городского транспорта, прежде всего — автобусами. Строители планируют организовать перроны для посадки и высадки пассажиров наземного городского транспорта, а также паркинг. Там водители смогут оставить свои автомобили и пересесть на общественный транспорт, чтобы сэкономить время и деньги. Подобная — в виде паркинга — опция сегодня предусмотрена на многих транспортно-пересадочных узлах. Благодаря стоянкам у метро снижается нагрузка на дороги, уменьшаются пробки, а с ними и объем выбросов в атмосферу от личного транспорта горожан.

Станции строят на границе районов Обручевский и Проспект Вернадского. «Улица Новаторов» Троицкой линии будет расположена вдоль Ленинского проспекта — у пересечения с улицами Удальцова и Новаторов. Она станет пересадочной со строящейся станцией «Новаторская» Большой кольцевой линии, которая размещается вдоль улицы Новаторов.

— Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что всего в районе Обручевский в ближайшие годы появятся четыре станции: это две станции БКЛ и две станции линии, которая пойдет на Троицк. Ситуация с доступностью метро в Обручевском районе радикально изменится в лучшую сторону, — сказал Рафик Загрутдинов.