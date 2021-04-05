Рафик Загрутдинов: Началось строительство жилого дома по программе реновации в Кузьминках

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

В районе Кузьминки по адресу Волгоградский проспект, владение 155, началось строительство жилого дома для переселения по программе реновации. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— В настоящее время идут работы подготовительного периода, установка ограждений и устройство временных дорог. Ввод в эксплуатацию планируется в 2023 году, — заявил глава департамента.

Жилой дом — двухсекционный, с подземным паркингом, рассчитан на 150 квартир (однокомнатных — 30, двухкомнатных — 90, трехкомнатных — 30). Общая площадь квартир составит 8764,1 квадратного метра. Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам программы реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы.

Фасады здания облицуют керамическим кирпичом, на них установят корзины под кондиционеры. Лоджии остеклят. В вестибюле жилой части разместятся колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков. Для удобства перемещения между этажами проектом предусмотрена установка лифтов грузоподъемностью 400 и 1000 кг, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации.

Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже предусмотрены в один уровень с поверхностью земли — мамы с колясками и маломобильные люди смогут без посторонней помощи попасть в подъезд. Плитка с шероховатой поверхностью у входной группы жилого дома будет препятствовать скольжению в любое время года.

Придомовую территорию благоустроят и озеленят: высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники. Рядом с домом обустроят детскую и спортивную площадки, а также площадку для отдыха взрослых.