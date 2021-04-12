Рафик Загрутдинов: В районе Метрогородок завершено строительство жилого дома по программе реновации

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

В районе Метрогородок по адресу Открытое шоссе, владение 26, корпус 6, завершено строительство жилого дома для переселения по программе реновации. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— Оформлены документы для ввода новостройки в эксплуатацию, — уточнил глава департамента.

По его словам, жилой дом — двухсекционный, построен по индивидуальному проекту. В здании 48 квартир. Из них однокомнатных — 12, двухкомнатных — 30, трехкомнатных — 6. Готовая улучшенная отделка в новых квартирах полностью соответствует стандартам программы реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы.

Две квартиры оборудованы для маломобильных жильцов. В них увеличена ширина коридоров и установлена специальная сантехника.

На первом этаже новостройки расположены вестибюль жилой части здания, лифтовой холл, помещения дежурного, помещения для хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков и технические помещения, группа лифтов, которые оборудуют визуальными и тактильными средствами информации. В будущем здесь также смогут разместиться объекты социального, коммерческого и культурного назначения: аптеки, магазины, кафе, секции для детей.

А еще новый дом оборудовали системами охраны входов, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией.

Придомовую территорию благоустроили и озеленили. Новый двор оборудовали детской и спортивной площадкой с покрытием из резиновой крошки.