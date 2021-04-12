Совет предпринимателей укрепили экспертным мнением

Фото: vk/id50877234

В столице создан Совет предпринимателей. «ВМ» о его работе рассказал руководитель Штаба по защите прав и законных интересов субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности города Москвы Анатолий Мальцан.

— Анатолий Леонидович, в Москве создан Совет предпринимателей и уже прошло первое заседание. Какова цель его создания и какие задачи он будет выполнять?

— Совет предпринимателей Москвы призван быть центральной площадкой, на которой столичное правительство и бизнес будут совместно вырабатывать решения в интересах развития предпринимательского дела в Москве. С одной стороны, через совет будут собираться, доводиться и прорабатываться предпринимательские инициативы в адрес правительства Москвы, а с другой — уже правительство Москвы, в свою очередь, через совет будет транслировать предпринимательскому сообществу затрагивающие их встречные инициативы. Эти инициативы предлагается обсуждать, принимать или корректировать с учетом мнения предпринимателей.

— Насколько появление такого совета было важно для предпринимателей?

— Это абсолютно новый формат диалога власти и бизнеса. Появление такого формата взаимодействия очень важно, и это подтверждается беспрецедентным уровнем участия в выборах совета. В отборе в состав совета участвовало около 370 предпринимателей, все они шли путем самовыдвижения. Основная часть совета сформирована путем конкурентных выборов. За кандидатов отдали более 440 тысяч голосов. Масштаб участия в выборах свидетельствует о том, что в период после начала ограничений значительно возрос спрос бизнеса на качественный и результативный диалог с властью.

— Понятно, что столичные бизнесмены были заинтересованы попасть в состав совета, а насколько жесткие были критерии отбора?

— Критерии отбора были максимально мягкими. Основное условие — предприниматель должен был быть зарегистрирован или осуществлять деятельность на территории Москвы. Каждый из кандидатов заполнял анкету, в которой указывал, чем он может быть полезен предпринимательскому сообществу, предлагал свои инициативы. Далее открытым голосованием предприниматели и жители Москвы определяли членов совета. В итоге из 370 кандидатов в совет вошли 82 человека, которые были выбраны путем голосования, еще 36 кандидатов, в большинстве своем предприниматели, были предложены ведущими бизнес-бъединениями России и Москвы, 11 человек — ведущие межотраслевые эксперты. Итого 129 человек, включая председателя совета Алексея Фурсина, руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы. Несмотря на то, что90 процентов совета — это предприниматели, не могу не отметить его сильную экспертную составляющую. Это представители Центробанка, президент Московской школы управления «Сколково» и многие другие. Эта часть советабыла предложена правительством Москвы.

— Что сделано на первой встрече Совета предпринимателей?

— Было одобрено к утверждению вице-мэром положение о работе совета, избраны пять сопредседателей, определены рабочие группы. Сейчас группы формируют перечень инициатив на ближайшее время. Отмечу, что совету предстоит также работа по аудиту действующих столичных и федеральных мер поддержки предпринимательства, и основная цель этой работы — чтобы представители бизнеса сами дали оценку действующим мерам поддержки, а также внесли предложения по их улучшению. Еще одним направлением в работе станет определение ключевых проблем бизнеса в Москве и путей их решения. Важным будет блок работы, связанный с контрольно-надзорной деятельностью, и ряд обязательных возложенных на совет полномочий, таких как утверждение плана развития конкуренции, перечня выставок и платформ-агрегаторов для субсидирования и других.

— Вы сказали, что сформированы рабочие группы. Чем они будут заниматься?

— Да, в совете 20 отраслевых групп, которые сформированы по основным отраслям и сферам предпринимательской деятельности столицы. Каждая группа будет работать по определенному направлению: общественное питание, туризм и гостиничный бизнес, индустрия спорта и фитнеса, конгрессно-выставочные мероприятия и многие другие. Члены совета в рамках работы каждой группы формируют предложения, по которым будет строиться как их собственная работа, так и работа совета в целом. При этом нам крайне важно, чтобы члены совета работали с предпринимателями отрасли, которые не вошли в совет, ведь члены совета, по сути, представители отраслей, а значит, должны быть в курсе имеющихся проблем.

— Как часто планируется проводить заседание Совета предпринимателей?

— Заседание будут проходить не реже одного раза в квартал как в очной форме, так и в формате видеоконференций в зависимости от характера вопросов. Повестка следующего заседания Совета предпринимателей предстоит насыщенная.

Читайте также: Инвестиционный портал Москвы посетили более 13 миллионов раз