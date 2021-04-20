Руководитель Центра реабилитации и образования № 7 считает, что важно смотреть на мир через призму позитива

Фото: Департамент труда и соцзащиты Москвы

Директор столичного Центра реабилитации и образования № 7 Светлана Войтас рассказала «Вечерней Москве», какие тематические заезды проводятся в учреждении, откуда креативная команда черпает вдохновение и как увлечь учебным процессом даже самого закостенелого Мистера Нет.

О тематических заездах

Центр реабилитации и образования № 7 (ЦРО № 7) — уникальное учреждение, расположившееся в экологически чистой зоне на берегу Истринского водохранилища в 70 километрах от мегаполиса. Здесь учатся и проходят реабилитацию юные москвичи с инвалидностью от 6,5 года до 18 лет. Особенности здоровья у ребят самые разные, кроме ментальных: проблемы опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, органов чувств, сердечно-сосудистые заболевания и многое другое. Один заезд (смена — прим.«ВМ») в центре длится 24 дня: ребята учатся по общим и адаптированным образовательным программам начального, основного и среднего образования.

Новый заезд — новые участники. И так каждый месяц. Но случается, что дети попадают в центр несколько раз в год. Тогда встает вопрос: как сделать так, чтобы ребенку не было скучно? Ведь он уже все видел. Ключ к успеху — заряженный коллектив.

— Для того чтобы активно, весело и радостно работать с детьми, делать их счастливыми, всегда необходима вдохновленная педагогическая команда. А чтобы было вдохновение у команды — сотрудники не должны повторяться в своей работе. Так родилась главная идея нашего учреждения: каждый заезд подчинять определенной тематике, — делится Светлана.

Фото: Департамент труда и соцзащиты Москвы

Креативный подход к организации всего пространства центра — от убранства территории до кулинарных произведений поваров и работы медперсонала — включает у сотрудников механизмы поиска нестандартных решений в работе. Творческие люди притягивают творческих людей и готовы быть многозадачными — именно такой коллектив работает в Центре реабилитации и образования № 7.

— Когда горят глаза у коллектива — это помогает разгораться интересу к происходящему у детей. Технология новизны создает интересное и радостное поле для развития, творчества и проявления себя у детей. Им просто некогда скучать, — продолжает директор центра.

В начале календарного года ЦРО № 7 объявляет общую тему, под эгидой которой проходит каждый из 10–12 заездов. Так, в самый первый год коллектив и дети отправлялись в путешествие по разным странам. Погружение было всестороннее: от создания костюмов с проработкой мельчайших деталей до воплощения особенностей той или иной страны в картинах, интерьерах и так далее. Следом за годом путешествий был год профессий. После — искусств.

Назад в будущее

Тематика 2021 года — «Назад в будущее». Новый заезд начался совсем недавно, 6 апреля, но ребята уже начали погружаться в живопись разных эпох и соединять ее с реальностью.

— Мы берем исторические картины, широко известные. Например, «Три богатыря». Дети должны придумать, что происходит вокруг запечатленного момента. О чем богатыри думают, куда собираются дальше. Ребята дают свои предложения, а технология дополненной реальности позволит нам визуализировать их фантазии, — рассказывает Светлана.

В ЦРО № 7 дети разделены на своеобразные команды — «города». Каждый «город» выбирает конкретную картину и фантазирует на эту тему. Конечно, ребятам помогают и педагоги: совместными усилиями получается уникальное современное продолжение сюжета исторического полотна, устраивающее всех участников творческого процесса. Вдохновение и энергию ребятам придает желание удивлять и себя, и окружающих.

Фото: Департамент труда и соцзащиты Москвы

Чтобы ученики не теряли желания принимать творческие вызовы, каждое утро в ЦРО № 7 собирается креативная команда и проводит мозговые штурмы. В ее состав входят сотрудники с разными специальностями. Но откуда с завидным постоянством черпать идеи?

— Для того чтобы часто генерировать креатив, необходимо всячески себя развивать: ходить на нестандартные ярмарки, театральные постановки, музейные выставки, смотреть информацию в интернете. Недавно мы посетили Центр-музей имени Островского, побывали на «Спектакле в темноте» — были очень впечатлены и вдохновлены работой труппы! И придумали собственную постановку, основанную на звуках и музыке в исполнении детей — участников заездов, для их родителей, — говорит Светлана.

Источниками своего собственно вдохновения Светлана Войтас называет любимую семью, солнце и окружающий мир в целом.

— Смотрю в окно — вижу солнце и вдохновляюсь. Возвращаюсь после работы к любимой семье — сразу наполняюсь энергией и теплом. Когда посещаю музеи, хожу по выставкам, в театр — тоже вдохновляюсь. Важно смотреть на мир и видеть только светлое, — говорит она.

Говоря о сотрудниках своего учреждения, Светлана подчеркивает, что каждый член команды тоже обладает «сверхспособностями» — может смотреть на мир через призму позитива, видеть сильные стороны людей и их достоинства, не концентрироваться на негативных чувствах.

Каждый урок как праздник

Мы живем в удивительное время, когда мир максимально переходит в онлайн. История человечества еще не сталкивалась с тем, чтобы ребенок узнавал информацию быстрее, чем учитель. Интернет и все цифровое пространство, которое нас окружает, полностью изменили мир, в том числе мир науки и образования. Из-за того, что ребенок может найти практически любую информацию быстрее и в более сжатом, упрощенном варианте, чем рассказывает учитель во время урока, у современных детей падает мотивация к обучению.

Все чаще встречаются дети, которые хотят просто сидеть со своим гаджетом, общаться в чатах, играть в игры: присутствовать в современном мире и обществе, но виртуально. Как с этим бороться? У педагогов ЦРО № 7 есть решение.

— Педагоги центра № 7 сильно отличаются от педагогов других образовательных учреждений тем, что у нас есть преимущество: мы можем делать уроки максимально творческими и интересными. Стараемся из каждого урока делать праздник или приключение. Например, если это физика, мы делаем живые опыты: выходим на улицу, используем то, что нас окружает, учим материал на практике, через эксперименты. Это и детей увлекает, и позволяет материалу легче и проще усваиваться, — делится Светлана.

Фото: Департамент труда и соцзащиты Москвы

С этого года в центре начинают работу по формированию волонтерского поля. Уже в апрельском заезде старшеклассники стали тьюторами младших учеников. Такой опыт полезен всем поколениям: дети вдохновляются тем, что наставники говорят с ними практически на одном языке. А подросткам очень нравится чувствовать себя наставниками, быть в новой роли — воспитателями. Такое межвозрастное взаимодействие полезно не только для воспитания детей, особенно тех, которые одни в семье и подвержены гиперопеке. Это также полезно и для педагогов, которые открывают для себя новые задачи, требующие нестандартных решений.

— Сегодня важно научить ребенка самостоятельно решать проблемы, с которыми он сталкивается или может столкнуться. Современные дети должны быть гибкими и уметь приспосабливаться к возникающим обстоятельствам. «Семерка» — это школа для формирования жизненных компетенций у детей. И нежелание ребят уезжать в конце каждого заезда в сочетании с принятием необходимости возвращаться в обычную школу — тому подтверждение, — заключает Светлана Войтас.

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